Zile’de mezuniyet coşkusu

Zile Hasan Sevinç Spor Salonunda gerçekleşen törene Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durali Mendil, Yüksekokul Müdür yardımcısı Öğr. Gör.Mehmet Kocaman, Yiyecek ve İçecek işletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emel Memiş Kocaman, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ediz Güripek, Zile meslek yüksekokulu müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Sait Işıldak, öğretim görevlileri ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış konuşmasında, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durali Mendil, "Turizm disiplinine ait dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlayıp birer turizmci olarak sizleri mezun etmenin gururunu yaşamakta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Bugün özveri ve başarıyla tamamlanan bir sürecin sonunu birlikte yaşıyoruz. Bu görkemli sahne her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri gururlandırmakta, yarınlarımıza olan güvenimizi daha da artırmaktadır. İnanıyoruz ki, mezun ettiğimiz gençlerimiz, bugün elde ettikleri başarıyı bundan sonraki iş yaşamlarında da sürdürecekler ve ülkemizin her alanında öncü olması için var güçleriyle çalışacaklardır. Okul sonrası hayatınız güçlükler ve engeller ile doludur. Ama bu zorluklar sizi yıldırmasın. Kararlılığınızla eminim ki bu zorlukları aşacaksınız. Zile’yi ve Yüksekokulumuzu unutmayınız. Başarı, sevinç ve üzüntülerinizi okulumuzla paylaşmaktan çekinmeyiniz ve bizimle iletişiminizi kesmeyiniz. Gaziosmanpaşa Üniversitesinin kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Hepinize güle güle derken, tekrar görüşmek dileğinde de bulunmak istiyoruz. Çünkü çalışan, mücadele eden, azimli ve kararlı olan herkesin yolu mutlaka bir gün kesişir. Sizlere bu duygular ile veda ederken bir ömür boyu sağlık mutluluk ve başarılar temenni ediyorum." diye konuştu.

Programda konuşma yapan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, şunları söyledi, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin mezuniyet törenlerinde burada olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Vicdanı ve irfanı hür nesillerin yetişmesi ülkemizin geleceği açısından son derece büyük bir önem taşımaktadır. Gençlerimizi tebrik ediyor çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

Zile Kaymakamı Adnan Tezcan ise öğrencilere ve velilere seslenirken, öğrencilerin aldıkları eğitimin kendilerine, devlete ve millete hayırlı olmasını diledi.

Tüm öğrencilerin, mezuniyetin simgesi haline gelen havaya kep atmalarının ardından, okullarına veda eden öğrenciler, aileleri ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.