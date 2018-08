Zile’de, ‘’Sıfır Atık Projesi’’ çalışmaları başladı

Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi, geri dönüşüm çalışmalarına hız vererek, ilçenin farklı noktalarına geri dönüşüm kafesleri yerleştirdi. Yerleştirilen geri dönüşüm kafeslerinde toplanan atıklar, ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisinde ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Geri dönüşüm kafeslerine kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıklar atılabiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında hayata geçirilmişti. Zile Belediyesi, Bu proje ile ilçe genelinde mümkün olduğunca daha az atık oluşturarak doğal kaynakların korunması, israfının önlenmesi ve oluşan atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Tabiatı bekçiyle değil bilinçle korumamız gerektiğini belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “Ülkemizdeki hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır. Bu atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması ve sanayi sektörümüzün uluslararası rekabet gücünün artması çevre dostu teknolojilere geçişi ile mümkündür. Büyük ve gelişmiş ülke hedeflerimiz doğrultusunda; temiz üretim ilkeleri çerçevesinde sıfır atığa ulaşmak adına atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak amacıyla Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup Eylül 2017’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçkin bir toplantı ile kamuoyuna tanıtımı yapılmıştır. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir eylem planı hazırlanmıştır. Söz konusu projenin daha geniş kitlelere hitap etmesi, atıklardan daha fazla geri dönüşüm sağlanması ve bu uygulamanın yaşam standardı haline getirilmesi açısından kurumsal uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Zile Belediyesi olarak her yıl okullarımızda ve birçok bölgelerimizde geri dönüşüm seminerleri düzenlemekteyiz. Sıfır atık projesi ile kurumumuzda ‘’Sıfır Atık’’ ünitesi oluşturduk. Her yıl bitkisel atık yağ, ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, atık piller v.s. geri dönüştürülebilen atıklar konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Tabiatı bekçiyle değil bilinçle koruyacağız inşallah. Biz tabiatı korursak, tabiatta bizi koruyacaktır.” Şeklinde konuştu.

Sürekli eğitimler vererek vatandaşların “sıfır atık projesi” hakkında bilgilenmelerini sağlamak için mücadele ettiklerini belirten Zile Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur, “Artık insanlarımızın da ciddiye alması gereken bir konudur. Çok daha duyarlı olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Yaptığımız eğitimlerle, gerek okullarda, gerek belediyemizin toplantı salonlarında, elimizden geldiğince insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz bu konuda tüm hassasiyeti göstererek gerekli tüm önlemleri almaktadır.” dedi.