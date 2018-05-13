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13 Mayıs 2018 16:10

Zile’de yağmur duası

Tokat’ın Zile ilçesinde yağmur ve şükür duası düzenlendi.

Zile’de yağmur duası

13 Mayıs 2018 16:10


Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak dönemi yaşanırken, Zile’de çiftçiler ekinlerin susuz kalmasından endişe ediyor. Zincirli Süfla Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Güzel ellerini semaya açarak yağmur duası yaptı. İlçe Müftü Vekili Ahmet Doğru tarafından yapılan yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.


Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, gerçekleşen yağmur duasına katılan herkese teşekkür ederken, geçimini çiftçilikten kazanan vatandaşlar için yağmur yağışının çok önemli olduğunu vurguladı.




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