Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel’in girişimleri ile kabul edilen, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile imzalanan protokol kapsamında, belediye mahalli sınırları içerisinde uygun olan mahallelere semt sahası yapılarak toplamda; 10 adet semt sahası yapımı tamamlanarak aydınlatıldı.

Belediye Başkanı Vidinel, sahaların ışıklandırma projesinin de tamamlandığını söyleyerek,"Semt Sahalarımızın ışıklarını açtık. Artık, gündüz işinde gücünde okulda olan genç ve yetişkinlerimiz akşam saatlerinde de sahaları kullanabilecek. İnanıyorum ki bu çalışma spor kalitemizi de yükseltecektir." dedi.

İlçede çeşitli spor aktivitelerinin yapılacağı semt sahalarına ihtiyaç duyduklarını belirten Vidinel,"Bu ihtiyacımızın karşılanması adına ilçemize on adet semt sahası yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yapılan bu çalışmalar ile çocuklarımız daha donanımlı, temiz ve bakımlı sahalarda spor yapacaklar. Gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde. Bizler ne kadar sağlam, sağlıklı bireyler yetiştirirsek geleceğimizde o kadar sağlam temeller üzerine atılmış olur." diye konuştu.