Zile’ye 10 adet semt sahası yapıldı

Zile Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla ilçede 10 farklı bölgeye yapılan semt sahaları hakkında açıklama yapan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “’İlçemizde çeşitli spor aktivitelerinin yapılacağı semt sahalarına ihtiyaç duymaktaydık. Bu ihtiyacımızın karşılanması adına ilçemize on adet semt sahası yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yapılan bu çalışmalar ile çocuklarımız daha donanımlı, temiz ve bakımlı sahalarda spor yapacaklar. Gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde. Bizler ne kadar sağlam, sağlıklı bireyler yetiştirirsek geleceğimizde o kadar sağlam temeller üzerine atılmış olur. Bu kapsamda bize destek veren milletvekillerimize ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız’’ dedi.