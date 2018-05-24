Zile’ye 20 milyon TL’lik atık su arıtma tesisi yapıldı

Tokat’ın Zile ilçesinde 3 kilometre uzaklıktaki Ortaçay yakınlarında 20 bin metrekare alan üzerinde kurulan atık su arıtma tesisi tamamlandı. Atık su arıtma tesisinin faaliyete geçmesi ile Yeşilırmak’a akan atık sular arıtılarak deşarj yapılacak. İşletmede 1 Makine Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Elektrik Teknikeri, 2 Laborant, 1 Bilgisayar Teknikeri olmak üzere 6 teknik eleman ile toplamda 11 kişi çalışmaktadır.

Çevreyi korumayı hedeflediklerini belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “35 bin kişilik nüfusun atık sularının kanalizasyon sistemi ile toplanarak Yeşilırmak’a bağlı iki dereye deşarj edildiğini ifade ederek, "Atık sularımızın doğal kaynaklara deşarjı ile yaşadığımız çevre sorunları, artan ilçe merkez nüfusumuzla her geçen gün büyümekte ve tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu olumsuz duruma önlem almak için yerleşim yerlerimizden kaynaklanan atık sular atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarjını sağlamamız gerekmektedir. Belediyemiz bu gereklilik doğrultusunda kentsel atık sularımızın arıtılmasını sağlamak için atık su arıtma tesisi yaptı." dedi.

Atık su arıtma tesisinin fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluştuğunu ve iki kademede yapılmış olduğunu ifade eden Başkan Vidinel, "İlk kademede azot giderimi, ikinci kademede ise azot ve fosfor giderimi yapılıyor. Atık suların arıtılması daha temiz su kaynağı ile beslenen toprak, daha temiz ürünler ve daha sağlıklı nesiller anlamına gelmektedir. Bu tesis Zile’nin 50 yıllık ihtiyacını giderecek şekilde inşa edildi" diye konuştu.