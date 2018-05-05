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05 Mayıs 2018 08:55

Zinav Gölü ve kanyonu eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde tabiat parkı Zinav Gölü ve kanyonu eşsiz doğa manzarasıyla büyülüyor.

Zinav Gölü ve kanyonu eşsiz manzarasıyla büyülüyor

05 Mayıs 2018 08:55


Reşadiye ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü ve kanyonu ilkbaharın gelişiyle eşsiz doğa manzaraları ile kartpostallık görüntüler oluşuyor. Kanyondan gelen küçük sularla beslenen Zinav Gölü, ortalama 1.5 kilometrekare alana ve 20- 25 metre sahip olduğu derinliğiyle dikkat çekiyor. Etrafı korunmaya alınmış orman alanı ile kaplı olan Zinav Gölü’nde çeşitli balık türleri de yaşıyor.


Birçok şelaleyi içinde barındıran kanyon 2015 yılında turizme kazandırılırken, bu alanlar özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.




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