Ziraat Türkiye Kupası

Tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor, Tokatspor’u deplasmanda tek golle yenerek üst tura çıktı.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Yasin Kol xx, Hasan Erdoğan xx, Mürvet Yavuztürk xx
Tokatspor: Akın İsmail xx, Hasan x, İsmet xx, Erkan xx, Enes xx, Emin xx, Recep xx (Teoman dk. 105 xx), Eray xx (Burak dk. 46 xx), Nezir xx (Bekir dk. 50 xx), Alperen xxx, Arif xx
Yedekler: Nalcan, Ömercan, Muhammed, Emrecan
Teknik Direktör: Ercüment Hülagü Coşkundere
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, İbrahim Ethem xx, Ramazan xx, Evren Kilarcı xx, Evren Horozal xx, Yusuf Emre xx, Onur xx (İbrahim dk. 77 xx), Timuçin xx, Aydın xx (Timur dk. 100), Okan xx (Hüseyin dk. 61 xx), Serbay xxx
Yedekler: Mehmet Ali, Erkan, İsa, Bilal
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Sarı Kartlar: İsmet, Burak (Tokatspor) Okan, Evren Kilarcı, Timuçin, Yusuf Emre (Kahramanmaraşsopr)
Goller: Hasan Erbey (k.k.) (dk. 100)