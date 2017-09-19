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19 Eylül 2017 15:43

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Ziraat Türkiye Kupası

19 Eylül 2017 15:43

Tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor, Tokatspor’u deplasmanda tek golle yenerek üst tura çıktı.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Yasin Kol xx, Hasan Erdoğan xx, Mürvet Yavuztürk xx


Tokatspor: Akın İsmail xx, Hasan x, İsmet xx, Erkan xx, Enes xx, Emin xx, Recep xx (Teoman dk. 105 xx), Eray xx (Burak dk. 46 xx), Nezir xx (Bekir dk. 50 xx), Alperen xxx, Arif xx


Yedekler: Nalcan, Ömercan, Muhammed, Emrecan


Teknik Direktör: Ercüment Hülagü Coşkundere


Kahramanmaraşspor: Özkan xx, İbrahim Ethem xx, Ramazan xx, Evren Kilarcı xx, Evren Horozal xx, Yusuf Emre xx, Onur xx (İbrahim dk. 77 xx), Timuçin xx, Aydın xx (Timur dk. 100), Okan xx (Hüseyin dk. 61 xx), Serbay xxx


Yedekler: Mehmet Ali, Erkan, İsa, Bilal


Teknik Direktör: Cafer Aydın


Sarı Kartlar: İsmet, Burak (Tokatspor) Okan, Evren Kilarcı, Timuçin, Yusuf Emre (Kahramanmaraşsopr)


Goller: Hasan Erbey (k.k.) (dk. 100)




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