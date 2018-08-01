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01 Ağustos 2018 10:13

"1 Meşale de Sen Yak Trabzon" etkinliği yarın yapılacak

Trabzonspor’un 51.


01 Ağustos 2018 10:13

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Trabzonspor taraftar grupları "1 Meşale de Sen Yak Trabzon" etkinliği düzenleyecek.


Trabzonspor’un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “1 Meşale de Sen Yak Trabzon” adı altında gerçekleştirilecek organizasyonun 2 Ağustos Perşembe günü saat 22.00’de Trabzon Beşirli Sahili’nde yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Affetmezler taraftar grubu lideri Paşa Erbaş, meşalelerin hep birlikte yakılmasına özen göstereceklerini söyledi.


Erbaş, hem yıl dönümü etkinliklerinde kutlama yapmak hem de bordo-mavili kulübe yapılan haksızlıklara tepki koymak için böyle bir organizasyon düşündüklerini belirterek, "Trabzonspor’a gönül vermiş tüm taraftarlarımızın meşaleleriyle birlikte 2 Ağustos 22.00’da Beşirli Sahili’nde olmasını istiyoruz. ’Bir meşale de sen yak’ etkinliğimizde Trabzonspor’umuzun kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız ve yeni sezon öncesi tüm camia olarak heyecanımızın artmasına katkıda bulunacağız" dedi.




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