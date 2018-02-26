10 milyar Avroluk pazara açılan imza

Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ‘Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tescil, Koruma ve Pazarlama Süreçlerinde Kooperatiflerin Etkinliğinin Artırılması İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

“Trabzon pilot il olacak”

Coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilmesi için öncelikli olarak bir kooperatifçilik modelinin geliştirilmesi yönünde stratejik bir çalışma yapacaklarını ifade eden Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, “İmzaladığımız protokol ile Trabzon’umuzda pilot bir uygulama yapacağız. Bu uygulama inşallah bölgemize ve ülkemize hayırlı olacaktır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na kooperatifçiliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlamasında kooperatiflerin etkin bir şekilde rol almasının stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise, “Yöresel ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline dönüştürülmesinde coğrafi işaret tescili büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaret uygulamalarının gelişmiş olduğu Avrupa Birliğinde (AB) coğrafi işaretli ürünlerin 80 milyar Avronun üzerinde bir pazarı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) göre ise ülkemizdeki yöresel ürünlerin en az 10 milyar Avroluk ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Biz, Doğu Karadeniz Bölgesi olarak bu ihracat potansiyeli karşılayacak zenginliğe sahibiz” diye konuştu.

“2018 yılında coğrafi işaretli ürün sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyoruz”

“Coğrafi işaretli ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline getirilmesi ve coğrafi işaretten doğan hakların korunması noktasında en etkin olabilecek grup doğrudan menfaat sahibi olan üreticilerdir” diyen Adıyaman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kapsamda coğrafi işaretli ürün üreticilerinin, ortak çıkarları doğrultusunda iş birliği yapabilecekleri en uygun model kooperatifçiliktir. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen üreticiler, ürün kalitesinin korunması, taklitlerle mücadele edilmesi ve pazarlama ile satış alanında daha etkin olacaklardır. Bu anlamda Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolün bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artmasında ve bölgemizin ekonomik kazanımının büyümesinde çok büyük bir işlevi olacaktır. Doğu Karadeniz Bölgesi, tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve çeşitlilik arz eden flora ve faunası gibi özellikleriyle coğrafi işaretler bakımından oldukça önemli bir potansiyel arz etmektedir. Bölgede şu an 19 ürünün coğrafi işaret tescili bulunmaktadır. Hâlihazırda 11 ürün başvuru aşamasındadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak yöresel ürünlerin, bölgesel kalkınma ve gelirin tabana yayılmasında önemli bir enstrüman olmasından hareketle bu konuda kapsamlı bir strateji geliştirmiş olup; 2018 yılında coğrafi işaretli ürün sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.