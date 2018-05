Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi’ni izlemek üzere bölgeye gelen çeşitli ülkelerden gazeteci ve sosyal medya ünlüleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Körfez ülkeleri başta olmak üzere 14 Arap ülkesinden gazeteciler ve sosyal medya ünlüleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan konuklara, Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzellikleriyle ilgili tanıtım filmleri izletildi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, konuklara hitaben yaptığı konuşmada, “Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki en önemli konu karşılıklı tanıtım çalışmalarıdır. Bu ilişkiler turizme başlıyor, sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerle devam ederek kalıcı hale geliyor. Bizim de amacımız sizin ülkelerinizle yakın dostluk kurmak suretiyle ilişkileri daha da geliştirmek. Trabzon tarih boyunca ticaret merkezi olmuştur. M.Ö. 2 bin yıllarına kadar bilinen tarihi vardır. Trabzon’un doğal güzellikleri de dünya çapında tanınıyor. Dünyada elbette çok güzel yerler var ama bizim bölgemizin de farklı bir güzelliği var. Onun için sizleri cennetten bir köşe gibi olan Trabzon’a, Doğu Karadeniz’e bekliyoruz. Sizlere her zaman kapımız açıktır” dedi.

Başkan Hacısalihoğlu, turist olarak gelen birçok Körfez ülkesi vatandaşının Trabzon’da ve bölgede daire ve arazi alarak yatırım yapmaya başladığını da hatırlatarak “Bazıları ticari faaliyetlere de başladı. Körfez ülkelerine uçuş mesafesi olarak en yakın doğal güzellikler Trabzon’da. 3-3.5 saatlik uçuş mesafesi uzaklıkta bulunan Trabzon’un tanıtımında sizlere de büyük görev düşüyor. Sadece Trabzon’u değil, Doğu Karadeniz’in 6 ilini birden tanıtıyoruz. Bu illerimizin her köşesinde farklı güzellikler var. Trabzon’a gelen bir aile, bir hafta süreyle çok farklı yerleri gezerek buraları da görebilir. Kültürümüz birbirine çok yakın. Başka ülkelere gidince yeme içme konusunda helal gıda ararız. Bizim burada her şey helal. Vatandaşlarınız çekinmeden her şeyi yiyebilirler. Bölgemizde yeme içmede rahatlık var" diye konuştu.

Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1884’te kurulduğunu ve Türkiye’nin en eski odalarından biri olduğunu da vurgulayarak “Gelecek süreçte işadamları toplantılarını yapmayı planlıyoruz ve geleceğe dönük sürdürülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. İşadamlarının ortaklaşa yapacağı her türlü girişimde yardımcı olacağımızı da belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısının ardından Arap gazeteci ve sosyal medya ünlüleri, TTSO binasında bulunan Özel İpekyolu Müzesi’ni gezdi. Özellikle bölgedeki hattatlar tarafından yazılan 500 yıllık altın varaklı Kuran-ı Kerim’lere ilgi gösteren gazeteciler, müzedeki eserler hakkında da Başkan Hacısalihoğlu’ndan bilgi aldı.