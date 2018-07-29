14 yaşındaki Tengiz Shantadze’nin yürüme sevinci

Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Tuğba Bayraktar Aydın tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle koşma derecesine kadar gelen Shantadze, artık futbol bile oynayacak olmasının sevincini yaşadığını söyledi.

Tengiz Shantadze’nin, 1 yıl önce muayeneye geldiğinde dizlerindeki ağrılar ve şişlik şikayeti yüzünden yürüme zorluğu çektiğini kendilerine anlattığını belirten Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Öğretim Görevlisi Tuğba Bayraktar Aydın, hastaya uygulanan tedavi sayesinde hem yürümesinin düzeldiğini hem de ilerleyen yıllarda böbrek yetmezliği ve kalple ilgili çok ciddi problemlerin de önüne geçildiğini söyledi.

Shantadze’ye, FMF Hastalığı (Ailevi Akdeniz Ateşi) teşhisi koyulduğunu ifade eden Dr. Aydın, “Hastamız yaklaşık 1 yıl önce bize ilk geldiğinde dizlerinde ağrılar ve şişkinlik şikayeti vardı. Eklem ağrıları ve şişkinlikler yüzünden her iki dizinin üzerine basamıyordu. Genel durumu, görünümü çok bozuktu. Tekrarlayan şekilde bu şikayetlerinin olduğunu öğrendik. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastanın enfeksiyon değerlerinde aşırı bir yükselme olduğunu gördük. Gürcistan’da da enfeksiyona bağlanmış ve antibiyotik tedavisi verilmişti. Bununla ilgili birkaç kez hastaneye gitmiş. Bize defalarca tekrarlayan şikayetlerinin olduğunu söyledi. Hastamızda, eklem iltihabı olan bir tablo vardı. Bunun basit bir enfeksiyona bağlı olamayacağını düşündük çünkü ailesi, tekrarlayan defalarda eklemlerde şikayet olduğunu söylüyordu. Daha sonra test önerdik. Tetkik sonucunda düşündüğümüz hastalık çıktı. Ailevi Akdeniz Ateşi teşhisi koyduk. Tedaviye başladıktan iki ay sonra kontrole çağırdık. Geldiğinde bütün değerleri düzelmiş gayet mutluydu. Artık şişlikler olmuyordu ayaklarının üzerine basıyordu. Hastamızı bir yıldır da takip ediyoruz. İlaç tedavisini ömür boyu sürdürecek. Böylece hem böbreklerini, eklemlerini, kalbini her yerini korumuş oluyoruz. Aksi halde gidişatı iyi olmayacaktı. Uyguladığımız tedavi sayesinde hayatını rahat bir şekilde idame ettirebilecek. Aileyi, ailesel bir hastalık olduğu konusunda bilgilendirdik. İleride doğacak çocuklarında da aynı hastalık olabilir diye de uyardık” diye konuştu.

Baba Guram Shantadze ise, çocuklarının doğuştan beri sıkıntıları olduğunu, ülkelerinde tedavi ettirmelerine rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarını belirterek, “Buraya gelmeden önce oğlumuzun durumu iyi değildi. Buraya geldikten sonra her şey yoluna girdi. Bebekken göbek kısmından ağrıları başladı ve yavaş yavaş da ayakları şişmeye başladı. Gürcistan’da birçok ameliyat oldu. Son olarak buraya geldik ve çocuk şifayı burada gördü. Ayaklarındaki şişkinlik artınca her defasında hastaneye gitmek zorunda kaldık. Sürekli tedavi görüyordu. Burada aldığımız olumlu sonucu Gürcistan’da alamadık. Doktorlar bize genetik olduğunu söylediler. Buradan çok memnun kaldık doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon’daki tedavinin ardından artık koşabildiğini belirten Tengiz Shantadze de, “Önceden koşamıyordum, şimdi koşabiliyorum. Dizlerim ağrırken ayağa kalkamıyordum. Artık bundan sonra top bile oynayabileceğim” şeklinde konuştu.