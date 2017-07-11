FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Trabzon’un Yomra ilçesinde çıkan olayda yaralanan 4 kişiden biri olan Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü öncesi o anları İHA muhabirine anlattı. Darbe girişimini öğrenmeleriyle bulundukları yayladan arkadaşları ile ilçe merkezine inen Hatipoğlu, C.K. isimli FETÖ üyesinin “Siz mi bu vatanı kurtaracaksınız bu beklenen bir darbe” diyerek silahıyla ateş açmasıyla gözünden yaralandı. Bir gözünün görme yetisini kaybeden muhtar Hatipoğlu’nun yaralandığı o anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Dehşet verici anları bir yıl geçmesine rağmen her gün yaşadığını belirten muhtar Hatipoğlu, “Saat 21.00 sıralarında telefon geldi. Türkiye’de darbe girişiminin olduğu söylendi. Arkadaşlarla buluşarak Yomra ilçemizin merkezine giderek AK Parti önünde toplandık. Biz gittiğimizde fazla bir kalabalık yoktu. Cumhurbaşkanımızın halka seslenmesiyle meydan kalabalıklaşmaya başladı. Devletimize, demokrasiye ve bayrağımıza sahip çıkma adına sloganlar atıyorduk. Saat 01.00 sıralarında bir vatandaş gelerek, ‘Siz mi bu vatanı kurtaracaksınız bu beklenen bir darbe’ dedi. Arkadaş oradan uzaklaştırıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra mermi sesleri geldi. İkinci mermi de insanlar kaçışmaya başladı. Bize küfür eden arkadaş ateş etmeye başlamıştı. Merminin nereden geldiğini öğrenmek için sağa sola bakıyordum tam o esnada üçüncü mermi benim gözüme geldi. Taksiye bindirilerek hastaneye gönderildim. O dehşet verici anları bir yıl geçmesine rağmen halen daha her gün yaşıyorum. Benimle beraber 4 arkadaşım daha vuruldu. Bizler devletimize, bayrağımıza sahip çıktığımız sürece 15 Temmuz akşamı yaşanan o atmosferi hainlere yaşattığımız sürece gerekirse gözümüzü, ayağımızı, bedenimizi de veririz” dedi.

Öte yandan, 4 kişiyi silahla yaralayan FETÖ üyesi C.K. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bu olay Trabzon’da darbe gecesi yaşanan tek silahlı olay olarak kayıtlara geçmişti.