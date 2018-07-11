15 Temmuz Milli İrade Paneli’nin ikincisi KTÜ’de gerçekleşti

KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen panelde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu 15 Temmuz üzerine konuşma yaparken panelin moderatörlüğünü KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz gerçekleştirdi.

Panel öncesi bir konuşma yapan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk tarihinin en önemli evrelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Geçmişimizin farkında olan bir milletiz. 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği dirayet ve feraset dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir demokrasi destanıdır. Bunun farkında olmak ve bunu sonsuza kadar yaşatmak zorundayız. Unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız” dedi.

Geçmişten ders alınarak geleceğe emin adımlarla ilerlendiğini kaydeden Vali Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tespiti var. 15 Temmuz bir kalkışmaydı hain bir darbe girişimiydi. Ama aynı zamanda bakarsanız Allah’ın da bir lütfuydu. Çünkü üstümüze sinmiş, kangren haline gelmiş bir yapılanmanın deşifre olmasına vesile oldu. 20 gelişmiş ülkeden birisi olarak ülkemiz dünyada 17. büyük gücüz. 10 büyük ekonomiden biri olma yolunda büyük hedefler koyan Türkiye’nin belki de özgüveninin artmasına neden oldu. Yeni yönetim ve Cumhurbaşkanlığı yönetim modeliyle Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu görev teslim alma töreni ve yemin töreninden sonra artık ülkemiz yeni bir döneme giriş yaptı. Terörle mücadele ve hain darbe girişimiyle mücadele ediyoruz. Ama ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi kendimize artık ders olarak aldık. 80 milyon nüfusuyla mazlum milletlerin başvurduğu bir millet olarak kendimize güveniyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihini unutmamalıyız. Geçmişimizden ders alıp bugünü yaşayıp geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.