15 Temmuz silah ihracatını da vurdu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışında birçok ülkeye gerçekleştirilen silah ihracatı yarı yarıya düştü.

Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) A.Ş., dünyanın dört bir yanına tabanca ihraç ediyor. Trabzon’dan başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye gerçekleştirilen tabanca ihracatı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yarı yarıya düştü. Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu, 2016 yılının ikinci yarısını kayıp olarak kabul ettiklerini belirterek, “Darbe girişimi söz konusu oldu ancak bu bir darbe girişimi değil. Bu ülkeyi istila etme girişimi idi. Şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı’nın seslenişi vatandaşın sağduyusu buna müsaade etmedi. Bununla birlikte Türkiye’de çok şey değişti. Temmuz 15’den sonra bütün sistem yüzde 60-70 çöktü. Türkiye’nin değer kaybı çok fazla oldu. Hem sanayide her konuda çok sıkıntı yaşadık. 2017’den çok ümitliyiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşanan bu olumsuzluklarla çok iyi mücadele ediyor” dedi.

İhracatta azalma olduğunu kaydeden Alemdaroğlu, “Bizim birinci iş ortağımız Amerika. Orada ihracatımızda biraz yavaşlama oldu. Pakistan ikinci büyük pazarlarımızdan biri. Orada kendi içinde olan bir takım mevzuat sıkıntıları var. Nispeten ihracat yapıyoruz ancak bizi rahatlatacak kadar ihracat değil. Geçen seneye oranla yarıya yarıya azaldı diyebiliriz. 2017 yılından ümidimiz bir hayli fazla. Taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor” şeklinde konuştu.



“En fazla ürün alan ülkelerin başında Amerika geliyor”

15 Temmuz’dan sonra iç piyasanın tatmin edici olmadığını vurgulayan Alemdaroğlu, “Bizim ürettiğimiz silahlar sadece vatandaşa olan münhasır silahlar değil. Kolluk kuvvetlerinin kullanacak olduğu tabancalar ve tüfekler var. İhraç ettiğimiz ülkelerin kabul gören silahları vardır. Bir taraftan onları yapıyoruz. Afrika ülkelerine ihracatımız oluyor. En fazla ürün alan ülkelerin başında Amerika geliyor. Onlarda silah almak yasak diye bir kaide yok. Amerika’da kanunu yerine getirdin mi çok rahat silah alabiliyorsun. Azerbaycan ile ortak yürüttüğümüz bir proje var. Almanya vatandaşı çok fazla silah almıyor. Amerika’da ise vatandaş çok silah alıyor. Kongo’ya askerin ve vatandaşın kullanması için silah verdik. Azerbaycan da aynı şekilde. İç piyasa Temmuz’a kadar tatmin ediciydi. 15 Temmuz’dan sonra yavaşladı. Hemen hemen yarı yarıya kadar düştü” diye konuştu.

Türkiye’de silah edinme koşullarının zor olduğu için insanların kurusıkı ve ses tabancasını daha çok tercih ettiklerini dile getiren Alemdaroğlu, silahları çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak gerektiğini söyledi.