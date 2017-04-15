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15 Nisan 2017 12:14

15 yıllık emekleri bir gecede kül oldu

Trabzon’un Pazarkapı Mahallesi Ahmet Şener Parkı’nda bulunan bir iş yerinde sabaha karşı çıkan yangın maddi zarara neden olurken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

15 yıllık emekleri bir gecede kül oldu

15 Nisan 2017 12:14


İşyeri sahibi Ömer Ateşoğlu, 15 yıllık emeklerinin bir gecede kül olduğunu belirterek maddi zararının yaklaşık 60 bin TL civarında olduğunu söyledi. İş yerinin yandığını sabaha karşı saat 05.00 sıralarında polislerin kendisine ulaşarak haber verdiğini belirten Ateşoğlu, iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, “Yangınla ilgili rapor henüz tam hazırlanmadı. İlk bulgular elektrik kontağından çıktığı yönünde. 15 yıllık dükkanım bir gecede kül oldu. Burada 3 kişi çalışıyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zararım yaklaşık 60 bin TL civarında” dedi.


Öte yandan sabaha karşı çıkan yangın Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtildi.




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