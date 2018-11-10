İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

150 yıllık tarihi Orta Mahalle evi yeni baştan restore ediliyor

İl genelinde birçok tarihi yapıyı restore ederek şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle Konukevi’nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

İl genelinde birçok tarihi yapıyı restore ederek şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle Konukevi'nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor. 2 milyon 797 bin TL'ye ihale edilen restorasyon çalışmasının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.


Akçaabat ilçesi Ortamahalle'de bulunan tarihi Konukevinin restorasyon çalışmalarına başlandı. 150 yıllık tarihi ahşap binanın sökümü tamamlanırken, restorasyon süresince sökülen tüm malzemeler yeniden imal edilerek yerlerine takılacak.


Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihi yapıların yaşatılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarında bu alanda çok büyük adımlar attıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, muhtelif alanlarda bulunan tarihi yapılarla da özel olarak ilgilendiklerini ifade ederek “Akçaabat Ortamahalle'de tarihi Konukevinin restorasyon çalışmalarına başladık. Ortahisar ilçemizde tarihi Kızlar Manastırı'nın restorasyonunda sona gelmiş durumdayız. Yine Ortahisar ilçemizde tarihi Taşkın Konağı'nın restorasyonunu tamamlamıştık. Trabzon'da tarihi korumaya, ortaya çıkarmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.