150 yıllık tarihi Orta Mahalle evi yeni baştan restore ediliyor

İl genelinde birçok tarihi yapıyı restore ederek şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle Konukevi'nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor. 2 milyon 797 bin TL'ye ihale edilen restorasyon çalışmasının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Akçaabat ilçesi Ortamahalle'de bulunan tarihi Konukevinin restorasyon çalışmalarına başlandı. 150 yıllık tarihi ahşap binanın sökümü tamamlanırken, restorasyon süresince sökülen tüm malzemeler yeniden imal edilerek yerlerine takılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihi yapıların yaşatılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarında bu alanda çok büyük adımlar attıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, muhtelif alanlarda bulunan tarihi yapılarla da özel olarak ilgilendiklerini ifade ederek “Akçaabat Ortamahalle'de tarihi Konukevinin restorasyon çalışmalarına başladık. Ortahisar ilçemizde tarihi Kızlar Manastırı'nın restorasyonunda sona gelmiş durumdayız. Yine Ortahisar ilçemizde tarihi Taşkın Konağı'nın restorasyonunu tamamlamıştık. Trabzon'da tarihi korumaya, ortaya çıkarmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.