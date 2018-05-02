19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon’da başladı

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" bugün aldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon Devlet Tiyatrosunun (TDT) organizasyonunda 2-15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivaline, Romanya, Başkudistan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya ülkeleri katılırken festival önceki yıllara göre sönük başlaması dikkat çekti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festivale Trabzon Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından Tonya yöresi kadınların sergilediği folklor gösterisi ilgiyle izlendi.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş, Türkiye’nin en köklü 2. Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yaptıklarını belirterek “Bundan evvel 18 kez yaptığımız gibi sizin karşınızda sanatın ve sanatçının ışığını festival ateşiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda burada 19. Uluslararası Karadeniz Festivali için kutlamalarımızı gerçekleştirirken, bizler çoktan 20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro için çalışmalarımızı başlattık bile. Çünkü bu desteğe bu sevgiye sözümüz, borcumuz var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 12 bölge tiyatrosundan biri olan Trabzon Devlet Tiyatrosunun amacı, Cumhuriyet ilkeleri ışığında toplumun kültürel ihtiyacını karşılamak, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Türkiye’nin en köklü 2. Tiyatro festivaline ev sahipliği yapmanın zorluğunu ve ağır yükünü sizlerin destekleriyle sizlerin ilgi ve alakalarıyla üstesinden gelinebilir bir hale getiriyoruz” dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’ta Uluslararası alanda seçkin tiyatrocuların Trabzon’da sahne alacağını kaydederek “Trabzon Devlet Tiyatrosu 1987 yalından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün burada 19. Uluslararası Tiyatro Festivalini kutluyoruz. Trabzon halkı 30 yıllık bu tiyatrosuna severek sahip çıkmaktadır. 19 yıldır da Uluslararası alandaki seçkin tiyatrolar Trabzon’a konuk olmaktadır. Bu vesile ile dünyayı Trabzon’a çağrıyoruz, hemde Trabzon’u dünyaya taşıyoruz. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Bu festivalin ümit ediyorum 50’inci, 100’üncü yılını görürüz. Festival Trabzon’a çok yakıştı. Tiyatro severlerde sahip çıktı” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu da “ Trabzon bir kültür ve sanat şehridir. Her alanda bununla ilgili izleri görmek gerçekten müthiş bir duygu. Bu konuda emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum. Tiyatro toplumu hem acı hem tatlı olan bir çok hususla tanıtan, tanıştıran aynı zaman da hayatın bir çok alanında etkisi olan bir sanat dalıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik çerçevesinde tiyatroya katılanlar kortej eşliğinde Meydan Parkı’ndan tiyatro binasının bulunduğu Atapark’a kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca tiyatroculara vatandaşlar da ilgi gösterdi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndan başlayan ve Haluk Ongan Devlet Tiyatrosu önünde tamamlanan yürüyüş sonrasında misafirlere yöresel yemek ikramın bulunuldu.

Öte yandan festivalde Türkiye’den 3, yurtdışından 5 olmak üzere toplam 8 farklı oyun sahnelenecek.