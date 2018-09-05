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05 Eylül 2018 17:01

1967 Trabzonsporlular Derneği’nden Ünal Karaman’a ziyaret

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu ve dernek üyeleri Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a ziyarette bulundu.

1967 Trabzonsporlular Derneği’nden Ünal Karaman’a ziyaret

05 Eylül 2018 17:01


’Hayırlı olsun’ demek ve Galatasaray galibiyetinden dolayı Ünal Karaman’ı tebrik etmek için ziyarette bulunan 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, Karaman’a çiçek takdim etti.


Ünal Karaman’a inandıklarını ve desteklerinin süreceğini belirten 1967 Trabzonspor Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, “Ünal Karaman hocamıza hayırlı olsun ziyareti yaptık. Galatasaray galibiyeti için tebrik ettik” dedi.


Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, “Sistemi henüz oturtamadık, sistemli bir yapı oluşturursak başarıya ulaşırız. Aldığımız galibiyet üzerine çok abartı yapmamak lazım. Henüz istediğimiz noktada değiliz” ifadelerini kullandı.




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