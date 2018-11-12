2018 Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu

Başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek amacıyla beşincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde bu yıl Ferrero Fındık, Sürdürülebilir İnovasyon Ödülü'nün sahibi oldu. Sürdürülebilirlik İş Ödülleri'nde her yıl sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yapan başarılı projeler ödüllendiriliyor.

Ferrero Fındık, Değerli Tarım Uygulamaları kapsamında yaptığı hastalık, zararlı tespiti ve Entegre Etkin Mücadele Yöntemleri Yayımı Projesi ile bu yıl Sürdürülebilir İnovasyon Ödülü'nün sahibi oldu.

Fairmont Otel'de düzenlenen törende ödülü, Ferrero Fındık adına Ferrero Tarım Direktörü Ersin Arısoy aldı. Değerli Tarım Uygulamaları ile amaçlarının tarım reformuna katkıda bulunmak, üretimde kalite ve verimliliği arttırmak olduklarını dikkat çeken Arısoy, “Değerli Tarım uygulamalarımız ile 5 yılda 35 bin çiftçiye ulaştık. Sahada aralarında ziraat mühendisleri ve sosyal uzmanların bulunduğu 110 kişilik bir ekibimiz çalışıyor. Sosyal uzmanlar kadınlara ulaşarak mevsimlik işçilere yönelik iyi sosyal uygulamaları anlatırken ziraat mühendisleri fındık bahçelerine ziyaret ederek çiftçilere iyi tarım anlatıyorlar. Değerli Tarım uygulamalarında geleneksel yollarla yapılan gübreleme, budama, ilaçlama, hasat ve kurutma işlemleri modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Uygulamaların bir kısmı maliyet barındırmayan zirai uygulamalar, bir kısmı da cüzi yatırım isteyen mekanik uygulamalar. Ancak bu yatırımın sadece birkaç yılda geri dönüş veriyor. Sadece 2017'nin başından beri sahadaki ekipler 40 binden fazla fındık bahçe ziyaretinde bulunduk. Karadeniz bölgesinde ayrıca 55 model bahçe oluşturuldu” dedi.