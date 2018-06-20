2018 yılı fındık rekoltesinde ikinci tespit çalışmalarına başlandı

Mayıs ayında çotanak sayımı şekliyle yapılan ve ilk olarak 640 bin ton dolayında açıklanan 2018 fındık rekoltesinde ikinci tespite de başlandı. Tespit çalışmalarını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonlarda yapıyor.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis ve aynı zamanda Ulusal Fındık Konseyi Başkanı da olan sanayici Sebahattin Arslantürk, dalda fındık olsun olmasın neredeyse yılın 12 ayı düzenli aralıklarla Sakarya’dan Artvin’e kadar ziyaret ettiği bahçeleri yeniden gezerek başta külleme hastalığının etkileri ve daldaki fındığın durumu ile ilgili tespitlerde bulunduğunu söyledi. Arslantürk, rekolteyi gerçekçi olarak tahmin edebilmek için, düzenli aralıklarla bahçelerin gezilmesi, incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Biz de bunu yapıyoruz. Birileri gibi oturduğumuz yerden, ya da sadece bir kere bahçelere giderek durum tespitinde bulunmuyoruz. O nedenledir ki bizim tahminlerimizin isabet oranı yüksek oluyor. Bu geçtiğimiz yıl, ya da önceki yıllardaki rekoltelere bakıldığında kolayla anlaşılır. Örneğin geçen yılın 680 bin ton olarak açıklanan, dahası bazı çevreler tarafından 600 bin tona kadar çekilen rekoltenin rakamları 750 bin tona doğru gitmektedir" dedi.

Sebahattin Arslantürk, bir süre önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 ürünü fındık rekoltesinin 600 bin tonun altında gerçekleşeceği şeklinde yapılan açıklamaların da oturulan yerden ve kağıt üzerindeki yanlış hesaplardan kaynaklandığını söyledi.

Arslantürk, bahçelerde külleme hastalığının varlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladığını, Amerikan beyaz kelebeğinin de hatırı sayılır ölçüde zarara yol açmaya başladığını tespit ettiklerini vurgulayarak, üreticilerden verim ve kalite kaybının önüne geçmeleri için, mutlaka mücadele ve ilaçlama yapmalarını istedi.