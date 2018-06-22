21 çeşit fındık türü Trabzon Botanik’te sergilenecek

İçerisinde, 7 adet atölye binası, 1 adet oyun evi, 1 adet restoran, 1 adet kurutulmuş bitkilerin sergilendiği herbalyum, 1 adet Trabzon evi, 1 adet hayal evi bulunan Botanik bahçesi ile ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu “İlk etapta 194 çeşit bin 600 adet ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 adet çalı türü bitki olmak üzere toplam 11 bin 4 adet bitkinin dikildiği Trabzon Botanik içerisinde yürüyüş yolları, göletler, teraslar, amfi basamakları, çim amfi, hayal evi, çocuk oyun alanı, kır kahvesi, Trabzon’u tanıtıcı figürler ve loğalar bulunduruyor. Trabzon Botanik’te nesli tükenmekte olan ağaç türlerinin araştırılması ve korunmasına olanak sağlanmasının yanı sıra endemik bitki türlerinin ve 21 çeşit fındığın sergileneceği fındık müzesi, bitki kütüphanesi oluşturulacak. Trabzonumuza böylesi bir dev eser kazandırmanın, verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon Botanik, bölgemizin sembolü olacak” dedi.

Trabzon Botanik’in şehre kazandırılmasında en büyük katkıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “103 dönüme kurulan Trabzon Botanik’in bulunduğu alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 22.03.2013 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğü’nden Trabzon Belediyesine ön tahsisi 11.10.2016 tarihinde de kesin tahsisi yapılmıştır. Trabzon Botanik’in yapım ihalesi 31 Ekim 2014’te yapılmış ve toplam 8 milyon 845 bin 500 TL+KDV’ye mal olmuştur. Bu eserin Trabzon’a kazandırılmasından ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.