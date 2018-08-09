22 çiftin nikâhı aynı günde kıyıldı

Aralarında 2 Pakistanlı, 1 de Suriyeli çift olmak üzere 22 çiftin nikahını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıyarken kendilerine birer Kuran-ı Kerim hediye etti.

Zağnos Vadisi’nde gerçekleşen toplu nikah törenine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, çiftin yakınları ve davetliler katıldı.

Nikah törenine çiftler 2 ayrı tahta köprüden geçerek nikah masasına otururken, hemen arka kısımlarında şahitler yer aldı. Oldukça heyecanlı görünen çiftlerin nikahını Başkan Genç kıyarken, Genç, burada yaptığı konuşmada nikah merasiminin tarihi bir önemi olduğunu belirterek “Belediyemiz tarafından organize edilen ve 22 çiftimizin bu mutlu anlarına teşvik eden bütün misafirlere Ortahisar Belediye Başkanı adına hoş geldiniz diyorum. Belediye Başkanı olarak bugüne kadar sayısız nikahlar kıydık ancak böyle toplu merasimi ilk kez tertip ediyoruz. 22 çiftimizin evliliklerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu merasimin özel tarihi bir nedeni var. O tarihi sizlerle paylaşmak istiyorum. 8’nci ayın 8’i, 2018 saat da 18.00’e bir program tertip ettik. Dolayısıyla çiftlerimiz için ayrı bir anlamı oldu. Onların en mutlu anı böyle bir tarihi anda olmuş oldu. Hepsine mutluluklar diliyorum” dedi.

Başkan Genç daha sonra tüm çiftlerin nikahını ayrı ayrı kıyarak evlenme cüzdanlarını teslim ederken, kendilerine Kuran-ı Kerim hediye etti.

Nikah töreninde Suriye’deki savaştan kaçarak 1 yıldır Trabzon’da bulunduklarını belirten Abdullah Alhasan Alsayyah ile Elaa Seyyah, çok mutlu olduklarını belirterek organizasyonu yapanlara teşekkür etti.

Nikah merasiminin ardından çiftler sahneye alınarak dans edip oynarken davetlilerde zaman zaman kendilerine eşlik ettiler.