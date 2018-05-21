22 yıl beklediler, 24 haftada evlatlarına kavuştular

Trabzon’da yaşayan Kaniye ve Selim Yavuz çifti, 22 yıldır bebek sahibi olmayı istiyordu. Değişik illerde tüp bebek denemesi yapan ve başarısız olan Yavuz çifti Trabzon’da bir hastaneye başvurdu. Buradaki tüp bebek denemesinde hamile kalan Kaniye Yavuz, hamileliğinin 24. haftasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yatırılan Kaniye Yavuz, hamileliğinin 24. haftasında çocuğunu erken doğurdu. 800 gram olarak dünyaya gelen kız bebek doktor ve hemşireleri şaşırtırken, minik bebeğin yaşaması için yüzde 50 şans verildi. Hastanedeki yeni doğan ünitesinde tedavi altına alınan Alya Naz bebek, 90 günlük tedavi sonrası 1 kilo 810 grama çıkmasının ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Medical Park Karadeniz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Adnan Aslan, “Bizim hastanemizde 26 ve 27. haftada taburcu ettiğimiz birçok vakamız oldu ama 24 hafta bizim için bir ilk oldu. 90 gündür takibini ve tedavisini yapıyoruz. Ailenin de tek yaşayan bebeği çok gururluyuz. İnşallah bebeği anne ile buluşturacağız” dedi.

Alya Naz bebeğin dünyaya 800 gram olarak geldiğini kaydeden Aslan, “Şuanda bin 810 kilograma kadar çıktı. Bebeğin anne ile uyum problemini de aştık. Erken doğduğu için takip ve tedavileri olacak. Ama rutin anlamda yapılması gerekenler yapıldı. 7 yıllık bir üniteyiz. Yeni doğanda temel bir kural vardır o da maksimum gözlem minimum müdahaledir. Erken doğan bebeklerin hayatta tutunması aşamasında en hayati olayın çocuklara dokunmamak olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bölgede 24 haftalık bebeğin taburcu edildiğini hiç duymadığını vurgulayan Aslan, “Bundan 15-20 yıl kadar öncesinde bu tip vakalar hiç dokunulmazdı. 15 dakikada ya da yardım saatlik periyotlarda bu bebekler kaybedilirdi. Tedavi imkanı çok fazla yoktu. Bugün ise Türkiye’nin sağlık alanında geldiği nokta çok önemli. 15-20 sene önce kaybettiğimiz bu bebekleri hayata tutundurma imkanına sahibiz. Bebek ölüm hızında ciddi düşmeler yaşanıyor. Bu imkanların bu düşüşte büyük bir katkısı var” diye konuştu.

90 günlük tedavinin ardından bebeğine kavuşan anne Kaniye Yavuz ise, 22 yıl üzerine ilk defa bu duyguyu yaşadığını söyledi. Yavuz, “Şükürler olsun ki bugünleri yaşadım. Bugüne kadar bebeğimle çok ilgilendiler hepsine teşekkür ediyorum. Hayat boyu bu anları unutmayacağım. Çok heyecanlıyım. Bebeğim ilk doğduğu zaman doktorumuz hiç umut vermedi. Yaşamaz dedi ama bende Allah’a inandım çok dua ettim. Rabbim bugünleri bana gösterdi” ifadelerini kullandı.