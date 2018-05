24 Haziran Seçimleri’ne Doğru

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Akçaabat ilçesinde, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara 24 Haziran Seçimleri’nin önemini anlatıyor. Ortahisar AK Parti İlçe Başkanı Altunbaş ise SKM’yi ziyaret ederek çalışmaları takip ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kardeşlik sofrası bu kez Akçaabat’ta kuruldu. Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında yüzlerce kişi bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, iftar programı öncesinde Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ile birlikte ilçe merkezini arşınlayarak Akçaabatlılarla hasbihal oldu.

İftarın ardından katılımcılara seslenen Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Akçaabat’a çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Trabzon’un her noktasında olduğu gibi Akçaabat’ta da seferberlik halinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarının çalışmalarıyla Akçaabat’ın marka kent haline getirildiğini ifade etti. Konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin önemine de değinen Gümrükçüoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman en büyük desteği veren Akçaabat’ımız 24 Haziran’da da mesajını net şekilde verecektir. 24 Haziran devletimizin ve milletimizin tarihinde çok büyük bir dönüm noktası olacaktır. 2002’den sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her alanda devrim gerçekleştiren ülkemiz, 24 Haziran’dan sonra çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

"Milletvekili adayları için doğu batı ayrımı yapmamalıyız"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Genç, Boztepe, Çukurçayır, Erdoğdu ve İskenderpaşa mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların hem sıkıntılarını dinledi hem de 24 Haziran Genel Seçimleri’yle vatandaşların nabzını yokluyor.

24 Haziran Genel Seçimleri’nin Türkiye’nin kaderini belirleyecek asrın seçimleri olacağını belirten Başkan Genç, Türkiye’nin yakaladığı ekonomik büyüme ve istikrar ortamının devam etmesinin 24 Haziran seçimlerine bağlı olduğunu söyledi.

Milletvekili adayları üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Başkan Genç, bu konuda doğu-batı ayrımı yapmanın son derece yersiz olduğunu seçilecek milletvekillerinin bütün Trabzon’un milletvekili olacağını ifade ederek "Trabzon’dan aday gösterilen bütün milletvekilleri bizim için aynıdır, birdir. Asla doğu-batı ayrımı yapmamalıyız. Bu konuda yapılan tartışmaları oldukça yersiz buluyorum. Nereden olursa olsun, bütün vekiller bizim vekilimizdir, bizim temsilcilerimizdir. Ve şehrimizin tamamına hizmet etmek için vardırlar. Bu konuda bir ayrımız, gayrımız olamaz. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren bugüne kadar Trabzon’da neler yapıldığı ortada. Cumhuriyet tarihi boyunca bu şehirde yapılan hizmetlerin toplamından daha fazla hizmeti 15 yıl gibi kısa sürede yaptık. Hangi iktidar döneminde bu kadar hizmet yapıldı. Yapılan hastaneleri, yolları, okulları ve bütün diğer altyapı hizmetlerini görüyorsunuz. Kırsal mahallelerde yapılan hizmetler ortada. Hangi iktidar döneminde bu kadar hizmet yapıldı. Hakkaniyetle söylemek lazım" diye konuştu.

"Çalınmadık kapı girilmedik sokak kalmayacak"

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ise AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyip 6-0 vurgusu yaptı. Altunbaş, SKM’ye gerçekleştirdiği ziyarette Trabzon’da 6 milletvekilini de kazanacaklarına inanarak çalıştıklarını belirterek, “Seçimlerde en önemli görev SKM’ye düşer. Tüm koordinasyon, planlama ve strateji buradan yürütülür. Trabzon’da, SKM son derece disiplinli, planlı ve özverili bir çalışma gerçekleştiriyor. Milletvekili sayısını 6’ya çıkarmaya inanmış bir ekip ruhu mevcut. SKM’nin koordinesinde milletvekili adaylarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik ve kadın kollarımız, mahalle başkanlarımız ve teşkilatımızın üyeleri sahadaki çalışmalarına disiplinli ve planlı bir şekilde devam ediyor. Ne yaptığını ve nasıl yapacağını bilen bir ekip çalışması var. Bu da bizi daha çok motive ederek son derece etkili çalışma yapmamızı sağlıyor” dedi.

Seçimlere kadar Ortahisar’da ve tüm ilçelerde çalınmadık kapı girilmedik sokak bırakmayacaklarını söyleyen Altunbaş, “AK Parti olarak bizim için sahada çalışma hiçbir zaman bitmez. Erken seçim kararından önce aktif olarak sahada olan teşkilatımız, şimdi temposunu daha da arttırmış bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. SKM’nin planladığı programlar doğrultusunda kampanya süreci profesyonel ve verimli şekilde gerçekleştiriliyor. 24 Haziran’daki seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı, hem milletvekilliği oylamasında bu çalışmalarımızın meyvesini alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.