24 Haziran Seçimlerine Doğru

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi’nde seçim çalışması yaparak hemşehrileriyle buluştu. Gün boyu mahalleyi dolaşan Cora, esnaf ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşlarla da görüşerek Trabzon’a yapılan yatırımları,24 Haziran seçimlerinde neden AK Parti’ye destek verilmesini gerektiğini anlattı.

HDP ile CHP arasında adı konulmamış, kamuoyuyla paylaşılmamış bir ittifak kurulduğunu vurgulayan Cora, “HDP ne zaman sıkışsa CHP elinde ilk yardım çantası en önden koşuyor. Şu an Doğu ve Güneydoğu’da HDP kritik durumda. Oradaki vekil dağılımı AK Parti lehine olur düşüncesi ile hem HDP hem de CHP çok endişeli. CHP Ege’deki ve Akdeniz’deki teşkilatlarını çağırıp barajda boğulmakta olan HDP’ye can simidi atabilir. Bu oyunun benzerini 7 Haziran’da gördük. Bunu CHP’li vekiller itiraf etti. CHP ile HDP arasında adı konulmamış bir gönül bağı vardır. Kurdukları ittifaka zarar gelmesin diye çok arzu etmelerine rağmen HDP’yi ittifak dışı bıraktılar. Ama el altından destek oluyor, seçmenden gizli, gözlerden uzak bir yasak aşk yaşıyorlar. Oluşturdukları listeler ve verdikleri demeçlerle kendilerini ifşa ettiler. Burada tek amaçları var. Sağlı sollu AK Parti’ye darbe indirmek. Tek dertleri bu. AK Parti düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan nefretidir. CHP’ye ve HDP’ye milletimiz hiç fırsat tanımayacak gereken cevabı sandıkta verecektir” dedi.

Uçak bileti satış merkezinde 25 Haziran’da Ankara’ya bilet ayırttı

AK Parti Trabzon 5. sıra milletvekili adayı Vehbi Koç, seçim çalışmaları kapsamında Of’ta esnaf ziyaretleri esnasında girdiği uçak bileti satış merkezinde 25 Haziran’da Ankara’ya bilet ayırttı.

24 Haziran’da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde AK Parti’den Trabzon 5. sıra adayı olan Vehbi Koç, seçim çalışmalarına memleketi Of’tan başladı.

AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve partililerle birlikte Of esnafını ziyaret eden Koç, ilçeden çok ümitli olduğunu ve yüzde 90 oranında oy almak istediklerini söyledi. Koç, “24 Haziran’da Ankara’ya gitmek için uçak biletini Of’tan ayırttım. Hemşerilerimiz bizi bağrına bastı. İnşallah bu coşku ve heyecan 24 Haziran’da sandığa yansıyacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman en yüksek şekilde destek veren Of, bu kez hem Cumhurbaşkanımıza, hem AK Partimize hem de Cumhur İttifakımıza tam destek verecektir” diye konuştu.

Esnaflarla sohbet eden Koç, “Oflunun olmadığı hiçbir yer yok. Diğer ilçeler bizim kadar rahat değiller. Ben Of’ta yüzde 90 oranında oy bekliyorum. Sayın Bakanımız Süleyman bey kadar olamasak bile inşallah onu Of’ta aratmayacağız. Of bu sefer hemşerilerimin destekleriyle Türkiye birincisi olacak. Of yüzde 90’ı görürse AK Parti de Trabzon’da 6-0 yapar” ifadelerini kullandı.

Selçuk Çebi: “Şimdi sıra sizde”

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Selçuk Çebi, seçim çalışmalarına Maçka ve Arsin ilçelerinde devam etti.

Maçka Sanayi Bölgesi’ni Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur, Program sorumlusu Numan Yardım ve AK Parti Maçka teşkilatı üyeleri ile gezen Çebi, sanayi esnafı ile sohbet etti. AK Parti’nin esnaflara yönelik projelerini anlatarak destek isteyen Çebi, daha sonra Aydın’ın Söke ilçesinde görev yaparken kendi silahının ateşlenmesi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Baba’nın, Araklı’nın Kalecik Mahallesi’ndeki cenaze törenine katıldı.

Arsin’de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çebi, ilçe esnafı ve vatandaşlardan destek isteyerek, “Defalarca Türk bayrağını göndere çekerek ülkemi ve dolayısıyla sizleri onurlandırdım. Şimdi ise sizlerin beni meclise yollayarak, size daha iyi hizmet etmek adına beni onurlandırmanızı ümit ediyorum” dedi.

Selçuk Çebi iftar programında ise Dünya Yetim Günü dolayısıyla Arsin İHH Derneği’nin düzenlediği iftar programına katıldı.