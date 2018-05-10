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10 Mayıs 2018 13:36

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Trabzon’da başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 26.

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Trabzon’da başladı

10 Mayıs 2018 13:36

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi başladı.


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının da desteklediği kongrenin açılış töreni KTÜ Osman Turan Kongre Merkezinde gerçekleşti.


Açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tülay İlhan Nas, “127 farklı üniversiteden 203 bildirinin başvuruda bulunduğu kongremize 94 farklı üniversiteden 125 bildiri kabul edildi. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, İşletmecilik Tarihi, Stratejik Yönetim ve Örgüt Kavramı ana başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek” dedi.


Açılışın ardından kongrenin düzenlenmesine destek veren kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu adına plaketi Genel Sekreter Hakan Gürhan, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tülay İlhan Nas’ın elinden aldı.


Açılış sunumu Wolverhampton Üniversitesinden Prof. Dr. Sibel Yamak tarafından gerçekleştirilen 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 12 Mayıs’ta sona erecek.




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