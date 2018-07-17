28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali

Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dünya barışına katkıda bulunmak, ülke gençleri arasında sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik duygularını geliştirmek; yöremizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla 19-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival programı dahilinde gerçekleştirilen toplantıya Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Parlayan, Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu ve basın mensupları katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Hıdırnebi şenliğiyle başlayacak olan geleneksel hale gelmiş festival programının 4 gün süreceğini belirterek, “Akçaabat’ın turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan festival programına tüm yazılı ve görsel basınımızı bekliyoruz” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise, yaptığı konuşmada, Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivalinin bu yıl 28.’sini düzenlediklerini kaydederek, “Bölgemizin zengin bir kültürü, folkloru ve müziği var. Biz Akçaabat Belediyesi olarak bölgemizin bu zenginliklerini düzenlediğimiz festival programlarıyla ülke genelindeki hemşerilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Düzenlenen festivaller dahilinde bölgemizi tanıtmak, turizm potansiyelini arttırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor. Ayrıca bölgenin en eski festivallerinden biri olan Akçaabat festivalini düzenlememizdeki amaçlarımız arasında halkımızla bir araya gelmek ve hemşerilerimizin kaynaşmasına vesile olmak, kültürümüzü birlikte yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da yer alıyor. 20 Temmuz Hıdırnebi Şenliğiyle başlayacak olan festival programı kapsamında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de var. Yapılan şenliklerle bölgemizin kültürünü siz değerli basın mensupları aracılığıyla hem kendi yöremizde hem de ülkemizin başka yörelerinde öne çıkarmayı temenni ediyoruz. Esas olan kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesidir” ifadelerini kullandı.