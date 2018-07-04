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04 Temmuz 2018 09:01

34 gündür aranıyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Üçel Öztürk’ü arama çalışmaları 34 gündür devam ediyor.

34 gündür aranıyor

04 Temmuz 2018 09:01

Su seviyesinin yükseldiği derede şuana kadar Üçel’in pantolonu, cüzdanı ve tişörtünden başka herhangi bir ize rastlanılmadı.


Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı yolunda 1 Haziran tarihinde meydana gelen kazada 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Üçel Öztürk (53), direksiyon hakimiyetini kaybederek Maçka Deresi’ne uçmuştu. Kazada akıntıya kapılarak derede kaybolan Öztürk için arama çalışmaları başlatılmasına rağmen 34 gündür tişört, pantolon ve cüzdanı dışında herhangi bir ize rastlanılmadı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri su seviyesinin insan vücudunun çalışmasına elverişsiz olması nedeniyle çalışmaları güçlükle sürdürüyor. Bölgede yağışların devam etmesiyle su seviyesinin yükseldiği derede ekipler tarafından her gün su ölçümü yapılırken, Üçel Öztürk’ün eşi Sevilay, çocukları ve yakınlarının dere kenarındaki bekleyişleri sürüyor.



JAK timleri devreye girmişti


Sümela Manastırı yolundan dönerken uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Üçel Öztürk’ü arama çalışmalarına Ankara’dan gelen JAK timleri de katılmıştı. Derede arama çalışmalarının yetersiz kalmasıyla bölgeye çağrılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bir süre arama çalışmalarına eşlik etmişti. Su seviyesinin yükselmesinin arama çalışmalarını zorlaştırmasıyla JAK timleri tekrar Ankara’ya dönmüştü. Su seviyesinin normale inmesiyle JAK timlerinin bölgeye tekrar gelmesi planlanıyor.



Regülatör sahaları da aranıyor


Kazada yuvarlandığı uçurumda kayalara çarpan aracı halatlara bağlanıp, bulunduğu dik yamaçtan çıkarılan Üçel Öztürk’ü arama çalışmaları kazanın meydana geldiği yerden başlayarak, dere boyunca sürüyor. Dönüş yolunda en son oğluyla görüşerek kendisini beklemesini isteyen Üçel Öztürk, kazanın gerçekleştiği günden itibaren 34 gün geçmesine rağmen bulunamadı. Bölgedeki HES’lerin regülatör sahaları da AFAD ekipleri tarafından taranırken, Üçel Öztürk’ün eşi Sevilay Öztürk, umutlarını kesmediklerini belirterek “Bulunmasını bekliyoruz. Her gün dereye gelerek arama çalışmalarına dışarıdan destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.




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