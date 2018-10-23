4 cana 8 yıl 10 ay 20 gün hapis

Trabzon'un Yomra ilçesinde 4 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü toplam 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Berk H. yönetimindeki 61 LJ 707 plakalı otomobil, aşırı hız ve makas atma sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde bulunan Nuran Çakır yönetimindeki 16 EGR 61 plakalı araca arkadan çarpmış, takla atarak karşı şeride geçen otomobil Nihal Bülbüloğlu'nun kullandığı 61 BA 626 plakalı otomobile, sonra da Ozan Kuvvet yönetimindeki 61 AL 083 plakalı araca çarpmıştı. Kaza sonrası öğretmen Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı kazada ağır yaralanan Ayşe Memişoğlu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada Nihal Bülbüloğlu'nun oğlu Yiğit Bülbüloğlu, Yunus Emre Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ve kazaya sebep olan sürücü Berk H.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası tedavisi tamamlanan ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı belirlenen sürücü Berk H. “Taskirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kazayla ilgili yargılanması Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlanan Berk H. son duruşmada vicdan azabı ve pişmanlığını dile getirerek tahliyesini isterken, mahkeme heyeti, önce 8 yıl ağır hapis cezasına hükmetti. Daha sonra sanığa verilen cezanın bilinçli taksirle işlediği anlaşıldığından cezasında arttırıma giderek 10 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, daha sonra sanığın iyi halini göz önüne alarak cezasında indirime gidildi ve 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme kararını değerlendiren öğretmen Nihal Bülbüloğlu'nun eşi Yahya Bülbüloğlu ise yaptığı açıklamada "4 cana karşılık ehliyetsiz bir sürücüye verilen 8 yıl 10 ay 20 günlük hapis cezasının az olduğuna inanıyorum. Yani her bir can başına 2 yıl mı hapis yatacak ? Daha yüksek ceza alması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyordu ? Bunu kamunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.