Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yağmurdere Vadisinde yer alan ve bölgedeki 105 yaylanın merkezi durumundaki Taşköprü Yaylası'na adını veren 557 yıllık Taşköprü ilgi bekliyor.

Gümüşhane merkeze bağlı Arslanca köyü sınırlarında yer alan Balahor deresi üzerindeki tarihi köprünün selde yıkılmasının ardından Gümüşhane Valiliği Taşköprü Yaylası'ndaki tarihi köprünün aynı akıbete uğramaması için çalışma başlatırken, yöre halkı da bir an önce tarihi köprü için harekete geçilmesini istiyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan ve 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı söylenen köprünün son yıllarda kemerindeki ve üzerindeki bazı taşların döküldüğü gözlendi. Yöredeki turistik tesis işletmecilerinden Ali Bilgin, köprünün 10 yıl önce dönemin Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu tarafından restorasyon için çalışma yapıldığını ancak devamının gelmediğini belirterek “İnşallah bu çalışma valimiz Okay Memiş'e nasip olur. Valimizin Taşköprü için hassasiyetini ve restorasyon çalışması başlatılması için talimat verdiğini duyduk. Taşköprü yaylasına ismini veren bu köprümüze müdahale edilmezse yıkılabilir. Ciddi bir restorasyona ihtiyacı var. Devlet tarafından şuana kadar köprü ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Yöre halkı kendi imkanları ile bir şeyler yapmaya çalıştı ama bu da köprünün orjinalliğine ve tarihi görüntüsüne zarar veriyor. Yapılanlar derme çatma oluyor” dedi.

Sellerin köprüye büyük zarar verdiğini ve tıpkı Balahor Deresi üzerindeki tarihi köprü gibi Taşköprü'nün de sellerden zarar gördüğünü hatırlatan Bilgin “Gün geliyor sular bu köprünün üstünden geçiyor. Şuan suyu bir hayli azaldı ancak su çok geldiği zaman köprüde tahribata yol açıyor” diye konuştu.

Tarihi köprünün üzerindeki dereye ve köprünün hemen yakınına dökülen hayvan gübrelerinin kötü görüntü oluşturması ile ilgili olarak ise Bilgin “İnşallah bu kirliliği de ortadan kaldıracağız. Tek sorunumuz insanımız bu hayvan gübrelerini nereye depolayacağını bilmiyor, bir yer gösterilirse bu kötü görüntünün de önüne geçilir” şeklinde konuştu.

Yayla sakinlerinden Asiye Pulat da 45 yıldır yörede yaylacılık yaptığını ve köprüyü kullandıklarını kaydederek “Köprüye çok gelen giden oluyor, fotoğraf çekilenler oluyor. 1 yıldır bölgede yol çalışması var ama köprüyle ilgili bir çalışma yapılmadı” ifadelerini kullandı.