7 yıl boyunca gezerek Şalpazarlı şehit ve gazileri kitaplaştırdı

İsimsiz kahramanları bir kitapta toplamaya çalıştığını belirten Uzun, “Şalpazarı tarihine ışık tutacak bu eser için 1871 yılından beri savaşlarda şehit ve gazi olanları araştırmaya başladım. Bu yorucu çalışma için Erzurum, Trabzon, Ankara, Sivas, Zonguldak, Giresun, Edirne, Rize, Düzce, Bolu, Samsun, Bayburt, İstanbul, Sakarya ve Gümüşhane arasında mekik dokudum. Unutulmaya yüz tutmuş metruk mezarlara giderek oralarda inceleme yaptım” ifadelerini kullandı.

2010 yılında şehit ve gazilerin mezarlarını araştırmak için yola çıktığını dile getiren Uzun, "Cumhuriyet öncesi ve sonrası, Trablusgarp’ta, Balkanlar’da, 1. Dünya Savaşı’nda, Yemen’de, Osmanlı Rus Harbinde, Kurtuluş Harbinde, Kore’de ve Kıbrıs Barış Harekatında bulunmuş olan Trabzon’un Şalpazarı ilçesinin mahalle halkında mensup şehit ve gazilerimizin savaştığı cephelerin, ibretlik hikayelerinin, unutulmaya yüz tutmuş metruk mezarlarının kısacası kahramanlarımızın bir var oluş savaşının öyküsüdür bu kitap" şeklinde konuştu.