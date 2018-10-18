79 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 79 gün önce kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulundu.

Çaykara ilçesindeki Hanırmak Yaylası'nda yaşayan Saniye İkinci (73), 31 Temmuz tarihinde kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına rağmen yaşlı kadın bulunamayınca çalışmalar durduruldu. Geçtiğimiz gün İkinci'ye ait olduğu öğrenilen hırka ve çuvalın bulunmasıyla yeniden harekete geçen yetkililer, yaşlı kadının cesedine 79 gün sonra ulaştı. İkinci'nin cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.