80 gün adalet için yürüyecek

Trabzon’da çay ocağı işleten ve yol üzerinde bulunan masalarını kaldırmak isteyen belediye görevlilerine tepki için sandalye üzerinde oturarak tepkisini ortaya koyan Halit Şahin bu eyleminin ardından Fenerbahçe Müzesi’ndeki 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını almaya çalışırken yakalanmıştı. Şahin, eylemlerin ardından bu sefer de İstanbul’a “80 günde devri adalet” sloganı ile yürümeye başladı. 61 günde İstanbul’a giderek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşmek isteyen Şahin daha sonra Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi hedefliyor.

Hedefinin temiz ve adaletli futbol olduğunu belirten Halit Şahin, “80 günde devri adalet sloganı ile beraber nasip olursa ilk önce İstanbul’a Federasyona ondan sonra da Ankara’ya Cumhurbaşkanımızın yanına gideceğim. Trabzonspor’un bir şike davası olan 3 Temmuz’da startı vererek 61 gün sürecek olan yolculuğuma çıkacağım. Burada amaç temiz ve adaletli futbol diyerek yola çıkıyorum. 61 gün sonra Federasyon Başkanına çayını içmek için ziyarete gitmek istiyorum. Onlarla kupa davamız ile ilgili birşeyler konuşmak istiyorum. Burada önemli olan bunu anlatabilmek. Ben bu kararı 1 ay önce almıştım. İstanbul’dan sonra 19 günlük bir Ankara yolculuğum olacak. 80 güne tamamlamaya çalışacağım. Temiz ve adaleti hepimiz istiyoruz” ifadelerini kullandı.