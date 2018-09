9 yıldır böbrek hastası olan genç Samsun'dan gelen organla yeniden hayata tutundu

Trabzon'da 9 yıldır böbrek hastası olan 18 yaşındaki Öznur Maraş, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi Özgür Yiğit Ulaş'ın bağışlanan organları ile yeniden hayata tutundu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren lise öğrencisi Özgür Ulaş Yiğit (16), 19 Ağustos'ta Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti. Lise öğrencisi gencin organlarını bağışlayan ailesinin bu kararının ardından böbreklerden birisi Trabzon'a gönderildi. 9 yıldır böbrek yetmezliği sorunu yaşayan 18 yaşındaki Öznur Maraş, Samsun'dan gelen bu organla yeniden hayata tutundu. Geçtiğimiz günlerde KTÜ Tıp Fakültesi'nde yapılan ameliyatla böbrek nakledilen Öznur, üniversite hayalini gerçekleştirmek istiyor.

‘Bir organ, bir can' çağrısında bulunan Öznur Maraş, organ nakli olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Bir organ bir can diye daha önce çağrıda bulunmuştum. 9 yıldır enfeksiyon ve sürekli ilaç. Yürüyemiyordum, rahat hareket edemiyordum. En ufak bir enfeksiyona karşı önlemimi almam gerekiyor. Arkadaşlarım olsun, kullandığım yerler olsun. O yüzden bir organ bir can olsun diyorum. 1 yıldır nakil bekliyorum. İlk nakil haberini duyduğumda çok şaşırdım. Üniversiteye gitmeyi düşünüyordum, inşallah o olur” dedi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaşadıklarını belirten baba Müjdat Maraş (47), hayallerinin gerçekleştiğini dile getirerek, “Kızımın hasta olması sebebi ile çok umutsuzdum. Umudumuz sonuçlandı. Hayallerimiz gerçekleşti, çok sevinçliyim. Böbrek bağışlayan aileye çok teşekkür ederim. Allah sabırlar versin diyorum. İnsanları da organ nakline davet ediyorum. Bir organ bir candır. Fidan gibi herkesi hayata bağlıyor. Sevincimi anlatamam. Organı bağışlayan aile ile görüştüğümde onlara çok sevinçli olduğumu anlattım, Allah sabırlar versin dedim” ifadelerini kullandı.

“Sinsi hastalık yavaş yavaş ilerliyor ve sonu böbrek yetmezliği oluyor”

KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Elif Bahat Özdoğan, Öznur'a hiç diyaliz ihtiyacının olmadan nakil yapıldığını kaydederek, “Öznur, Türkiye'deki pek çok hastanın sesi aslında. Ülkemizde en sık böbrek yetmezliği sebebi idrar enfeksiyonu ile ilişkili oluyor. Öznur da bu hastalardan bir tanesi. İdrar yolu enfeksiyonları erken tanı almazsa, böbrek harap olduktan sonra bize başvurulduğu durumda tabii yapacak bir şey olmuyor. Sinsi hastalık yavaş yavaş ilerliyor ve sonu böbrek yetmezliği oluyor. Öznur da yaklaşık 8-10 yıl kadar önce bize başvurduğunda böbreği maalesef belirgin bir harabiyet yaşamıştı. O yolu mümkün olduğu kadar yavaşlatmaya, uzatmaya çalıştık. Demek ki başarılı olduk ki hiç diyaliz ihtiyacı olmadan nakil yapıldı. Biz buna önleyici nakil diyoruz. Bir çocuk için, insan için en iyi yöntem bu. Böbrek nakli ihtiyacı olana kadar bekliyoruz. Çünkü doğal böbreklerimiz kadar işi hiçbir nakil organ yapamaz. Fakat doğal böbrekler görevini yapmıyorsa, halsizlik, yorgunluk, sosyal hayata karışamama, okul başarısında düşme meydana geliyorsa işin sonu böbrek nakli oluyor” diye konuştu.

“Öznur nakil olacağına çok inandı ve bekledi”

Öznur'un nakil olacağına çok inandığını vurgulayan Özdoğan, “Yaklaşık 1 yıldır da bu şikayetleri olduğu için hem nakil hazırlığımız hem de diyaliz hazırlığımız vardı. Öznur nakil olacağına çok inandı ve bekledi. Biz hastamızı hazırladık koordinasyon merkezimize ilettik. Onlarda hastayı Türkiye genelinde ki gruba sundular. Bir ailenin acıcı 5 aile için tekrar hayata tutunma şansı oldu. Uzak bir ilden bir başka çocuğun kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybettiğini ve organların kullanılabilir olduğunu öğrendik. O ailede sağolsun böbreklerini bağışladı. 5 çocuğa değil 5 aileye can verdi. Böbrek yetmezliği bir kişilik bir hastalık değil. Aileyi ve tüm toplumu ilgilendiren bir durum” şeklinde konuştu.