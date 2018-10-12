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A Milli Takım Soçi'ye gitti

A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Rusya mücadelesi için Soçi’ye hareket etti.

A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya mücadelesi için Soçi'ye hareket etti.


A Milli Takım, Rize'de Bosna Hersek ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı maçı ardından geceyi Rize'de geçirmişti. Ay-yıldızlılar, bugün Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idman sonrası karayolu ile Trabzon'a hareket etti. Milliler, buradan da saat 17.00 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de Rusya ile oynayacağı karşılaşma için Soçi'ye hareket etti.


Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarılan İrfan Can Kahveci de Trabzon'da takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'a döndü.

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