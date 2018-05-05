“AB-Türkiye İlişkilerinde Gençlerin Rolü" konuşuldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi gençlik kulübü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte AB’nin gençlik programları ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Programın açılışında konuşan KTÜ Dış İlişkiler Ofisi’nden Betül Kübra Sağlam, gençlere “Erasmus +” programı hakkında bilgi verdi. Sağlam, öğrencilerin tümünün çok az bir gayretle bu programdan yararlanabileceğini belirterek, Erasmus programının sınırları kaldırdığını, gençlerin ufkunu önemli ölçüde açtığını da vurguladı. Kendisinin de AB’nin çeşitli programlarından yararlandığına dikkat çeken Sağlam, Trabzon AB Bilgi Merkezi’nin de destekçisi olduğu Avrupa Gençlik Konferansı organizasyonunun kendisine pek çok anlamda katkısı olduğunu gençlerin bu çalışmaya da muhakkak katılmaları gerektiğine işaret etti.

Sağlam’ın ardından söz alan Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, AB-Türkiye ilişkileri konusunda çeşitli açıklamalar yaptı ve gençlerin AB konusundaki görüşlerini aldı. Forum şeklinde geçen toplantıda gençler Türkiye’nin AB’nin bir parçası olduğuna inandıklarını ve geleceğin Avrupa Birliği’ne üyelikte olduğuna güçlü bir şekilde vurgu yaptılar. Forum sırasında karşılıklı önyargıların yaşandığına da dikkat çeken gençler, bu önyargıların aşılmasında gençlere büyük ödevler düştüğünü ve her bir bireyin bu anlamda çok önemli sorumluluğu olduğuna inandıklarını belirttiler.