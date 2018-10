ABD'den Trabzon'a geldi, iyi doktor olmanın inceliklerini anlattı

Bir karaciğer nakli ile üç hastayı yaşama bağlayan, bu ameliyatı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) en iyi 10 doktor arasına girmeyi başaran ve Amerika'da yaşayan en etkili 50 Türk'ten biri olarak gösterilen Prof. Dr. Şükrü Emre, tecrübelerini Trabzon'da doktorla paylaştı.

ABD'nin Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Şükrü Emre, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin bu yıl 18.'sini düzenlediği Transplantasyon Kongresi'ne katılmak üzere Trabzon'a geldi. Karaciğer nakli konusunda dünyanın sayılı doktorları arasında bulunan Prof. Dr. Emre, Trabzon'da katıldığı kongre sonrasında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emre, “Organ naklinin kesinlikle devlet tarafından sivil toplum örgütü kurularak desteklenmesinde yarar var” dedi.

Bir karaciğer ile 3 hastayı yaşama bağladı

2005 yılında yaptığı ameliyat ile ABD'nin en iyi 10 doktoru arasına giren Emre “Yaptığımız o ameliyat bizim sprit domino dediğimiz bir ameliyattı. Karaciğeri ikiye bölüp, küçük parçasını çocuğa daha büyük bir parçasını da özel bir hastalığı olan bir hastaya taktık. Bu hastadan çıkan karaciğeri de başka bir hastaya takarak bir karaciğerle üç insanı ameliyat etmiş olduk. Tabi bu son derece nadir yapılan bir ameliyattı. Bundan dolayıda beni Amerika'nın en iyi 10 doktorundan biri olarak seçtiler” diye konuştu.

“Başarının sırrı her şeyden önce hastaya saygı”

Yaptığı ameliyatlarla kendini organ nakli konusunda dünyanın sayılı bilim insanı arasına sokmayı başaran Şükrü Emre, başarısının sırrının her şeyden önce hastaya saygı ve hasta için her şeyi yapabilmek olduğu belirterek “Başarılı olmak için kişisel beceri, uzun saatler çalışabilmek ve bu çalışmaları yaparken de her zaman akademik olarak kalıp, sonuçları iyi irdelemek gerekiyor. Sonuçlardan ders almak ve aldığımız dersleri de yeni hastalara uygulamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hayvandan insana organ nakli çalışmaları önde gidiyor”

"Yapay organ oluşturmak için birkaç tane yöntem var" diyen Emre “Bunların bir tanesi 3 boyutlu yazıcılar ile yapılabilecek olanlar. Fakat bu ve bunun dışında olan çatı teorisi dediğimiz kök hücreleri kullanarak yapılabilen organlar var. Bunlar tabiki şu an da deneysel aşamada. Kliniğe uygulanma oranları şu an da çok çok az. Umuyorum ki ileride bu konu ile ilgili başka gelişmeler olacak. Şu an da bir tek hayvandan insana nakil hızlı bir gelişme gösteriyor. Çalışmaların çoğu domuzlar üzerinde. Çalışma, domuzlardaki immünolojik belirtilerin ortadan kaldırılarak bunları insanlara uygulayabilmek şeklinde olacak. Bu konudaki çalışmalar daha önde gidiyor” açıklamasında bulundu.

“Türkiye canlıdan doku ve karaciğer nakli konularında birinci ve ikinci sırada”

Türkiye'de organ nakli konusunda çok büyük gelişmeler olduğunu kaydeden Emre “Özellikle canlıdan doku ve karaciğer nakli konularında Türkiye şuanda Güney Kore ile birlikte birinci ve ikinci sırada. Tabi bu bir yerde transplant cerrahlarının ve bu işe gönül vermiş insanların fedakar çalışmaları ile oluyor. Bu anlamda Türkiye çok başarılı. Bunun yanında yapılması gereken bir çok şey var. Bence organ naklinin kesinlikle devlet tarafından sivil toplum örgütü kurularak desteklenmesinde yarar var” ifadelerini kullandı.