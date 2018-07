Abiş Hopikoğlu: "Bizi korsan taksi noktasına getiriyorlar"

Bize Trabzonspor diye teslim ediliyor sonra aynı korsan taksi modeli gibi, ‘siz korsan basketbol kulübüsünüz’ noktasına bizi getirmeye çalışıyorlar" dedi.

Trabzonspor’da bir önceki yönetim kurulunun Trabzonspor Kulübü Derneği üzerinden Trabzon Basketbol Derneği’ne gönderdiği 11 milyon TL’yi talep eden Trabzonspor Yönetim Kurulu ile Trabzonspor Basketbol Yönetim Kurulu arasındaki yaşanan tartışma büyüyor. Dün Trabzonspor tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamanın ardından Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Trabzon’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hopikoğlu, "Birinci konu kiralık araç konusu. Bu konuda daha öne yapmış olduğum açıklamalardaki gibi kulüpten bize tahsis edilen aracın cuma günü verileceği söylenmesine rağmen kulüpten bir şoförün gönderilerek iki gün öncesinden alınması mecburiymiş gibi bir algı ve dayatma ile olayın abartılmasından kaynaklanmaktadır" şeklinde konuştu.

Bu olayı hiçbir gerçek Trabzonsporlunun kabul edemeyeceğini belirten Hopikoğlu, "İkinci olarak basketbol kulübümüzün resmi adresi ve idari binası olarak kullanılan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin içerisindeki ofisimizin bize haber verilmeden boşaltılması ve eşyalarının kapı önüne bırakılması sonrasında dernek müdiremizin konu ile ilgili neden böyle yapıldığı yönündeki mailine Trabzonspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı tarafından ‘Yönetim kurulu öyle uygun gördü’ cevabı verildi. Bu durumun camiamıza yakışmadığını ve şık bir durum olmadığını belirtmek isterim. Bu olaylardan birkaç gün sonra ise noter kanalı ile eski kulüp başkanı Sayın Muharrem Usta tarafından kulübümüze destek ve yardım amacı ile gönderildiğini bildiğimiz paralarla ilgili borçlandırma yazısı tarafımıza tebliğ edildi. Biz söz konusu yazıya cevaben yazdığımız yazıda ne futbol kulübü ne de basketbol kulübü yönetim kurullarımızın borçla ilgili karar almadığını ve dolayısıyla bizim kulübümüzün böyle bir borcunun olmadığını bildirdik. Eğer böyle bir talepleri varsa bu konuda dönemin yönetim kurulu ve kulüp başkanından bilgi alabileceklerini ilettik" şeklinde konuştu.

"Bizi ’siz korsan basketbol kulübüsünüz’ noktasına getirmeye çalışıyorlar"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun eksik ya da yanlış bilgilendirildiğini kaydeden Hopikoğlu, "Bu gelişmeler neticesinde son olarak 10 Temmuz tarihinde bizi şok eden ve aslında böyle bir şeyin gerçekleşeceğine ihtimal bile vermediğimiz icra yazısı kulübümüze ulaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu’na lige katılım başvurusunun son günü olan 13 Temmuz’da ödememizi ve belgelerimizi ulaştırdığımızda ise federasyona bir nüshası ulaşan ama halen daha bize ulaşmayan isim hakkının geri çekilmesi ile ilgili yazının bir nüshasına ulaştık. Özellikle futbol kulübünden borç alındığı iddia edilen rakamla ilgili şunu belirtmek isteriz ki, futbol kulübü yöneticileri basiretli bir tacir ve yönetici olarak hareket etmiş olsalardı bu icra yazısını hiçbir şeyi olmayan ve borcu olan basketbol kulübüne yollamak yerine ilgili dönemin yönetim kurulunun ve başkanının görüşü ve onayı doğrultusunda alacaklarından temlik yolu ile tahsil etmeyi tercih etmeleri gerekmektedir. Bu basit ve kolay yolu denemeyip işi icra mekanizmasına döken anlayışın perde arkasındaki senaryolarının ve çevrilmeye çalışılan filmlerin de farkındayız. Trabzonsporluluk sevdasına bizzat şahit olmuş eski bir çalışma arkadaşı olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu konuda eksik ya da yanlış bilgilendirildiği kanaati taşımaktayım. Bu konuyu başkandan çok daha iyi bilen hem basketbol kulübü kanadında iki dönem görev yapan, hem de bir önceki ve şu anki futbol yönetiminde görev alan arkadaşların, kör-sağır-dilsiz rolü oynamalarını da şaşkınlıkla izlemekteyim. Özür dileyerek bunu kullanmak zorundayım kandırılma veya dolandırıcılık varsa kandırılan ve dolandırılan bizleriz. Bize Trabzonspor diye teslim ediliyor sonra aynı korsan taksi modeli gibi, ‘siz korsan basketbol kulübüsünüz’ noktasına bizi getirmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul edemeyiz" diye konuştu.

"Basketbol Kulübümüzün Trabzonspor’a yakışanı yapmaktan başka amacı olmamıştır"

İsim ve forma tescil aşamalarındaki izinler ve tüm işlemlerin Trabzonspor Kulübü tarafından dönemin Başkanı Sayın Sadri Şener ve dönemin Asbaşkanı Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu tarafından imzalandığını vurgulayan Hopikoğlu, "Şunu ifade etmek isterim ki dışarıdan gelmiş, fakat Trabzon’u gerçek sevenlerin bağrında yer edinmiş bir kardeşleri olarak Trabzonspor sevdasının ve gerçeğinin bu tür oyunları sindirmeyeceğini ve asla kabul etmeyeceğini de herkesin bilmesini isterim. Biz basketbolu Trabzonspor sevdamızdan dolayı yaşatmaya çalıştık, gerekirse Trabzonspor sevdamız için futbol dahil her branşta da her daim koşulsuz ve amasız göreve hazır olduğumuzun da kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Her ne kadar teknik olarak iki ayrı dernek olsak da basketbol kulübü derneğinin kuruluş, isim ve forma tescil aşamalarındaki izinler ve tüm işlemler Trabzonspor Kulübü tarafından dönemin Başkanı Sayın Sadri Şener ve dönemin Asbaşkanı Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu tarafından imzalanmıştır. Ayrıca şu anda futbol kulübünde yönetici olan en az 3 arkadaşımız ve 2 başkan adayı arkadaşımız da bu oluşumun ve yönetimin içerisinde bizzat yer almışlardır. Kuruluş aşamasındaki zorluklar ve ikinci lige düştüğümüzdeki yıl dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon 400 bin TL destek, futbol kulübü tarafından basketbol kulübüne yapılmış ve yapılan bu parasal destek bağış makbuzları ile mahsuplaştırılmıştır. Bu kadar yönetimsel açıdan organik bağı olan, ayrıca EuroChallenge finalinde bakanından, belediye başkanına, milletvekillerinden, tüm siyasi parti temsilcilerine, tüm oda başkanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından, dönemin kulüp başkanı ile birlikte 10 bini aşkın Trabzonspor taraftarını tribüne çeken o efsane final maçında bizi bir araya getiren duygu da herhalde başka bir kulübün mensubu olduğumuzdan değildi, Sadece ve sadece Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor sevgimizin ta kendisiydi. Sadece bu maçın 50’yi aşkın ülkede 80 televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanması, Trabzon’umuzun 12 dakikalık tanıtım filminin bu mecralarda gösterilmesi bile Trabzonspor’umuzun ifa etmiş olduğu çok anlamlı bir görev olduğunun kanıtıdır. Sanırım bu duygu bile bu kulübün Trabzon’a ait olduğunun en büyük ispatıdır. Avrupa’da ilk kez katıldığımız bu şampiyonada 15 maçın 14’ünü kazanarak finale kadar gelmemiz de Trabzonspor tarihine yakışan bir başarı hikayesidir. Aynı yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde bizden 5 kat büyüklükteki bütçeye sahip olan Darüşşafaka’yı eleyerek ligi dördüncü bitirmek de ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu ve bunun gibi başarılara kilitlenen Basketbol Kulübümüzün Trabzon ve Trabzonspor’a yakışan şeyler yapmaktan başka hiçbir gayesi olmamıştır ve FİBA da kendi organizasyon tarihinde bu EuroChallenge Final Four organizasyonunu şu ana kadar yapılan en iyi yapılan organizasyon olarak seçip, ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Bizimle hiçbir alakaları yoktur’ cümlesi bizi derinden üzmektedir"

Trabzonspor camiasına seslenen Hopikoğlu, ‘artık kavga zamanı değil, başarmak için birlik zamanı’ diyerek, "İşte bu birkaç örnekten dolayı bile aşık olduğumuz, her şeyimiz saydığımız Trabzonspor kulübümüzün ‘bizimle hiçbir alakaları yoktur’ cümlesi bizi derinden üzmektedir. Her ne kadar teknik olarak böyle bir cümle kursalar bile biz bu ayrışmayı kesinlikle kabul etmiyoruz, bu büyük sevda ve aşkımız olan Trabzonspor için saygı çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için tüm imkanlarımızla seferber olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. Bütün bu gerçeklik çerçevesinde hem futbol hem de basketbolumuzun geçtiği bu zor süreçte kavgacı bir tavrın ve tarzın camiamıza daha büyük yaralar vereceğinin bilincinde olarak aziz ve büyük taraftarımızın; her daim onlarla beraber ve onların gerçek sevdalarının doğruları ile yol almak için elimizden geleni yapacağımızı bilmelerini isterim ve bunu yapmaya çalışırken de arkamızdaki en büyük gücümüzün yine onlar olacağını bundan önceki süreçte verdikleri destek ve duydukları sevgi ile bize göstermişlerdir. Biz de taraftarımıza Trabzonspor’un özellikle şike sürecindeki onurlu duruşuna verdiğim ve bundan sonra da vereceğim destek bazı çevreleri rahatsız etse bile camiaya yakışır duruşumu bu alanda korumaya kararlıyım, esasen samimi bir Trabzonsporlu için başka da bir yol yoktur, zira Trabzonspor güçlerin iktidarına ahlaklı isyanın adıdır. Trabzon’un ahlaklı devrimci ruhuna bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her daim sadık kalacağımın sözünü veriyorum. Trabzonspor camiası için zaman artık kavga zamanı değil, başarmak için birlik zamanı. Biz taraftarlarımız ile bunu yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.