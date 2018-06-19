Acılı aileye Vali Yavuz’dan taziye ziyareti

Trabzon’un Düzköy ilçesi Taşocağı mahallesindeki ailesine acı haber sabah saatlerinde verilirken, şehidin ailesine Vali Yücel Yavuz ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu. Babası Hasan Baştan’ın bir süre önce vefat ettiği ailede taziyeleri ağabey Sebahattin Baştan kabul ederken, anne Emine Baştan ise oğlu için gözyaşı döktü.

5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtilen 26 yaşındaki askerin biri zihinsel engelli olmak üzere 12 kardeşinin bulunduğu öğrenilirken, şehidin cenazesi saat 15.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon’a getirilerek cenazesi yarın öğle namazına müteakip Taşocağı mahallesinde toprağa verileceği bildirildi.