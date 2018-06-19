Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 12:00

Acılı aileye Vali Yavuz’dan taziye ziyareti

Siirt’in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan’ın ailesine Vali Yücel Yavuz tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu.

Acılı aileye Vali Yavuz’dan taziye ziyareti

19 Haziran 2018 12:00


Trabzon’un Düzköy ilçesi Taşocağı mahallesindeki ailesine acı haber sabah saatlerinde verilirken, şehidin ailesine Vali Yücel Yavuz ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu. Babası Hasan Baştan’ın bir süre önce vefat ettiği ailede taziyeleri ağabey Sebahattin Baştan kabul ederken, anne Emine Baştan ise oğlu için gözyaşı döktü.


5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtilen 26 yaşındaki askerin biri zihinsel engelli olmak üzere 12 kardeşinin bulunduğu öğrenilirken, şehidin cenazesi saat 15.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon’a getirilerek cenazesi yarın öğle namazına müteakip Taşocağı mahallesinde toprağa verileceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç