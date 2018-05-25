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25 Mayıs 2018 15:09

Afganistanlı göçmenler öğrendiklerini kazanca çeviriyor

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da, el işi örgü üzerine kurs gören çoğunluğu Afganistanlı göçmenler, diktikleri el örgülerini sergileyerek satışa sundu.

Afganistanlı göçmenler öğrendiklerini kazanca çeviriyor

25 Mayıs 2018 15:09


Yaklaşık bir buçuk ay önce başladıkları kursta farklı el örgüleri öğrenerek diktiklerini belirten Afgan göçmenler, bu sayede aile bütçesine katkıda bulunuyor.


Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da kurs veren usta öğreticilerinden Sevgi Güleryüz, 22’si Afgan, 2’si Irak’lı olmak üzere 24 kursiyere el örgü sanatını öğretmeye çalıştıklarını belirterek “Kursumuz Nisan ayında başladı. Kursiyerlerimizin çoğunluğu Afgalılardan oluşuyor. Önce örgüyle başladık, kendi becerileri var. Genelde bu sanata elleri yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Burada öğrendikleri ürünleri satarak para kazanmak istiyorlar. Bazı ürünleri kendileri yapıp getiriyor bazılarını ise biz yönlendiriyoruz. Genelde çocuk patikleri, çantaların yanı sıra hediyelik eşyalar yapıyorlar” dedi.


Kursiyerlerden Afgan uyruklu Melihe sanat öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek ”Buraya başlayalı 1 buçuk ay oldu. Giderek farklı şeyler öğreniyorum. Genelde çanta, patik, kırlent, yaptık. Hepsini burada yeni öğrendim” diye konuştu.


Öte yandan kursiyerlerin ördükleri el sanatları Alacahan’da sergilenerek satışa sunulurken, en ucuzu 1 TL değerindeki yüzük, en pahalısı ise 100 TL değerinde bayan çantası olarak dikkat çekiyor.




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