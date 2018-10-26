Ağaoğlu: "En büyük projemiz altyapıdır"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde uluslararası başarılarıyla bordo-mavili kulübü onurlandıran sporculara plaket verirken, altyapıdaki teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

"Biz sadece futboldan ibaret bir kulüp değiliz"

Ağaoğlu, amaçlarının gençlerin tamamına yakın bir bölümünün spor ile iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Bizim amacımız kentimizdeki gençlerimizin tamamına yakın bir bölümünü tamamen sporla iç içe olması ve sporla birlikte yaşaması. Başarılı bir şekilde şehrimizi ve ülkemizi temsil etmesi. Biz sadece futboldan ibaret bir kulüp değiliz. Onun için altyapı çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Alt yapı yeteri kadar ve gerektiği kadar kullanamadığımız aşikar, bu düşünceden hareketle geldiğimiz günden beri bugüne kadar altyapıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. İleriye dönük bir program oluşturduk ve kadro yapılanmasını da harekete geçirdik" dedi.

"Bizim en büyük projemiz altyapıdır"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, en büyük projelerinin altyapı olduğunu belirterek, "Bu kulübün içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtaracak olan altyapımızdaki oyuncularımızdır. Altyapıya bugün yapılan 1 liralık yatırım yarın Trabzonspor Kulübü'ne 50 TL olarak geri dönecektir. Sadece ilerleyen zaman içerisinde sadece Trabzon'dan değil, Türkiye'nin de değişik yerlerinden altyapımıza oyuncular monte ederek bunları profesyonel statüye geçirip, Trabzonspor için bir gelir kaynağı oluşturmak zorundayız" sözlerini sarf etti.

"Futbolda 1 milyar 200 milyon batırmış bir kulübüz"

Bizim modelimizi hayata geçirip para kazanan kulüp var. Ama biz kendi modelimizin üstünü çizip bugün futbolda 1 milyar 200 milyon para batırmış bir kulübüz. Bu benim çok ağırıma gidiyor. Bizim modelimizi kullanan kulüp futboldan milyon Eurolar kazanıyor. Büyük hatalar yaptık. Artık bu hatalardan dönme zamanı geldi. Bütün düşüncemiz ve planlarımız bu temeller üzerine oturdu. Altyapıya yapılan yatırım özellikle taraftarı fazla ilgilendirmez onlar topun 3 direğin arasında geçmesini ve başarısını bekler. Bu son derece doğaldır. Buraya emek ve yatırım vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

"Sadece kentimizin değil ülkemizin gururu olacağız"

Ağaoğlu, futbolun merkezi olmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Trabzon bir futbol fabrikası, futbol bir endüstri ise eğer o endüstrinin merkezi olmak zorunda. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Altyapıdaki hocalarımıza güvenimiz sonsuz. Biz Trabzon'da sadece futbol savaşı değil bir spor savaşı veriyoruz. Bu savaşı hep birlikte omuz omuza vereceğiz. Sadece kentimizin değil ülkemizin gururu olacağız. Lider olacağız, öncü olacağız" ifadelerini kullandı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantının ardından Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde kurulan derslikler ile yenilen tesis binasını gezerek bilgi aldı.