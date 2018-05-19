Ağaoğlu’ndan Burak Yılmaz’a Dozer Cemil göndermesi

Ağaoğlu, 180 milyon TL olan oyuncu giderini ise 80-90 milyon TL’ye indireceklerini belirtti

Trabzonspor 42. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurula Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, eski yöneticiler ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Divan Kurulu’nun oluşturulması ile başlayan Genel Kurul’da Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu okundu.

Sürmen: "Sorunların en iyi tartışılacağı yerler buralardır"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen seçim kaygısı olmaması sebebiyle divan genel kurullarının sorunların en doğru tartışılacağı yerler olduğunu söyledi.

Yeni yönetimin çalışmalarını dikkatle takip edeceklerini belirten Sürmen, "2018-19 dönemindeki sorumluluklarını dikkatle takip edeceğiz ve camiayı eskiden olduğu gibi aynen bilgilendirileceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Göreve gelen yeni yönetim 3 yıl lazım dedi. Biz bunun önce önüne değil arkasına bakmazsak önü doğru göremeyiz. Kardemir Karabükspor maçı izledik. Son maçımızdı. Ama arkadaki fırtınaları hiç kimse bilmiyor. Yapılan son olağanüstü genel kurul öncesi , birileri kimse aday olmaz, kimse çıkmaz derken altından kalkılmaz bir borcu dile getiriyordu. Eğer yakın zamanda bazı paralar bulunup ödenmeseydi. Biz şimdi burada bugün önümüzdeki sezonunun maalesef lisans alamayacağımızı konuşacaktık. Şimdi ödendiği için her şey kolay" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor kurucularına Ağaoğlu, plaket verdi

Ali Sürmen’in konuşmasının ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün kurucularından eski başkan Salih Erdem, Sabit Sabır ve Nizamettin Algan’a, kulübün 50 yılı dolaysıyla plaket verdi.

Ağaoğlu: "Geçmiş yönetimin olumsuzluklarını konuşmak için burada değilim"

Yapılan plaket töreninin ardından kürsüye çıkan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son yaşanan gelişmeler ve yapılan eleştirilere cevap verdi. Ağaoğlu, geçmiş yönetimin olumsuzluklarını konuşmak istemediklerini belirterek, "1 milyar liralık borcu 40 gün içinde nasıl ödeyeceğini ortaya koyamayan bir yönetimi eleştireceğinize, o 1 milyarlık borcu 3 yılda bugüne getiren ve kulübü ciddi bir açmazın içine sokan yönetimi eleştirseydiniz ben de burada başkan olarak bulunmazdım, kulüp de bugün içine düşmüş olduğu duruma düşmezdi. 40 gün içerisinde 1 milyar borcu ödeme planı ki geliri sadece 130 milyon olan bir kulüp için bunu becerebilecek bir finans uzmanı varsa biz bununla çalışmak isteriz. Burada hiçbir şekilde geçmiş yönetimin olumsuzluklarını konuşmak için burada değilim. Netice itibariyle biz kulübün yönetimini devraldık” dedi.

"Transfer yasağının önüne geçecek borçları ödedik"

Önceki gün teknik kadroya, futbolculara ve alacaklı kulüplere yaptıkları ödemelerle ilgilide bilgi veren Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Dün itibariyle yaptığımız 80 milyonluk ödemenin bizimle yakından uzaktan alakası olmayan, Şubat ayına kadar olan birikmiş olan UEFA’nın, FIFA’nın önüne gitmiş borçtur. Bu süre içerisinde rica ve minnetle işleme girmesin diye beklettiğimiz borçları ödedik. Hacizle gelen kendilerine söz verdiğimiz borçları ödedik. 80 milyon 8 yıllık bir kredi ile dün ödediğimiz bir borç. Yani bir önceki yönetimin Ocak ayına kadar; FIFA’ya, lisansa engel, transfer yasağının önüne geçecek borçları ödedik. Bunun bilinmesinde yarar var. Bir plan yok deniyor ama burada bir planla yürüme şansınız da yok. Çünkü Kulübün geliri 130 milyon, profesyonel kadro maliyeti 180 milyon, kur farkı, faiz gideri 80 milyon, kulübün giderleri seyahat kamp stadı, tesisleri altyapı 60 milyon. Sizin açığınız 200 milyon civarında dolaşıyor. Şimdi 40 günlük bir planla bunun önüne geçmenizin mümkün değil."

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Geldikleri gün ve takip eden süreç içinde 20 Milyonluk bir ödeme yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "Aslında bizim planımız ilk başta 10 milyonluk bir ödeme yapmaktı. Futbolcularla konuşmamızda kendilerine, ‘Yeni geldik 15 Mayıs’ta sizin geçmiş dönemden olan borçlarınızı ödeyeceğiz’ dedik. Her ne hikmetse o güne kadar bekleyen, sesini çıkarmayan oyuncular o sözü (15 Mayıs) vermemize rağmen bize ihtar çektiler. 8 ya da 9 tanesi. Şahsi kefaletimle 10 milyonluk bir kredi aldık ve o parayı da ödedik. 15 Mayıs sözünü tutamadık. 3 gün geçiktirdik. Trabzonspor’un şu anda hiçbir bankadan kredibilitesi yok, hiçbir bankadan artık kredi alma şansı yok. Çünkü teminat olarak ancak 2023-2024’e sarkmaya başladığı için çok zor, imkansıza yakın bir durum. Biz bu çalışmaların içindeyken 15’ini tutturamadık, kredi 18’inde hesabımıza geçti ve geçer geçmez futbolcuların hesabına geçtik. Bir futbolcu da 16’sında Bakırköy Noterliğinden kulübe ihtar çekmiş, bütün alacaklarının ödenmesi koşuluyla. Yani ‘Ben Trabzonspor kulübünün kaptanıyım, para için bir başka kulübün kaptanının arkasında sahaya çıkmam’ diyen kaptan profilinden bugün gelmiş olduğumuz nokta” ifadelerini kullandı.

"Yeni kredi için en az ilk 5’te olma teminatı verdik"

Trabzonspor’un kendisinden iki basamak aşağıdaki takımlarla puanların yakınlığına vurgu yapan Ağaoğlu, "Onların harcadıkları para ile Trabzonspor’un harcadığı para arasında çok fark var ancak puan olarak fark 1-2. Kadro maliyetleri sizden yüzde 60 daha az. Biz kendi gelir gider dengemizi sağlamak zorundayız. Biz yeni kredi kullanırken bankaya da ilk 5’in içinde olma sözünü verdik. Biz günü kurtarmak için bir şey yapsaydık alkışlanırdık. Alırdım Barcelona’da iki oyuncu getirirdim. Nasıl olsa bonservislerini vermiyorsunuz. Menajerlik ücretlerini vermiyorsunuz. Bunu yapsam ben de alkışlanırım” diye konuştu.

"Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür vermeyeceğiz"

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir’e transfer tekliflerinin geldiğini ancak ikisinin de Trabzon’da misyonlarının bitmediğini belirten Ağaoğlu, “Yusuf’a İtalya’dan 15-18 milyon teklif var, Abdülkadir’e teklif var. ‘Yok’ dedik. Çünkü onların misyonları var. En azından önümüzdeki sezon bu iki oyuncumuzun bir yere gitmesi mümkün değil. Bir futbol takımı futbolcu satarak para kazanır, aslında o farklı işlere girmek bizim için zulüm. Ben bu kulübün hizmetçisiyim. Trabzon’un dinamiklerini kullanarak Trabzonspor’u layık olduğu yere taşımak en önemli görevimiz. Trabzonspor ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın Türkiye’nin markasıdır. Adı hala çok büyük iş görüyor. Bu avantajımızı da en iyi şekilde kullanmak zorundayız" dedi.

"Hoca konusunda bir temasımız yok"

Başkan Ağaoğlu bağış ve SMS kampanyalarının tamamen taraftarların isteği ile başlatıldığını belirterek, "Ama bu bir aidiyet duygusudur. O parayı veren taraftar, 14-15 yaşındaki çocuk kendini kulübe ait hissediyor. Bizim değer yargılarımız farklıydı, biz farklı şeyler yaşayarak büyüdük. Ama bu insanlar yarın öbür gün kulübün ekonomisinin düzlüğe çıkması için ben de bir şeyler yaptım diyerek kendisini de o kulübün bir parçası olarak görecektir. Yoksa oradan elde edilecek gelir taş çatlasın 3 ya da 5 milyon. Ama his duygu olarak kattığı değer paha biçilemez” dedi.

Başkan Ağaoğlu, yeni teknik direktör konusunda herhangi bir gündemleri olmadığını ifade ederek ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Düşünce de çalışma da tabii ki var ama bugüne kadar temas ettiğimiz hiç kimse yok. En kısa zamanda çözüm üretmek zorunda olduğumuz konuların başında geliyor. Bizimle aynı şeyi paylaşıp aynı hedefe yürüyecek aynı fedakarlığı gösterecek. 8 ya da 9 noterden ödeme sıkıntısı olduğunda ihtar çekmeyecek.”