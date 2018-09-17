Ahilik Kültürü Haftasında yılın ustası, kalfası ve çırağına ödülleri verildi

Trabzon'da, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla düzenlenen törenle birlikte yılın ustası, kalfası ve çırağı ödüllerini aldı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları Uzunsokak'tan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlara ve esnaflara Ahilik Nasihati dağıtıldı. Meydan Parkı'ndaki törene ise Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TESOB Başkanı Metin Kara, protokol üyeleri, esnaf ve sanatkâr odası başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törenin başlangıcında TESOB Başkanı Metin Kara'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TESOB Başkanı Metin Kara, törenin açılışında yaptığı konuşmada, “Ahilik, sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren, günümüzde hala geçerliliğini koruyan, bugünün şartlarında bile birçok ülkede sağlanamamış; adaletli verimli ve son derece güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandırmıştır” dedi. Kara sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akıl, ahlak, bilim, çalışma, adalet, devlet ve emniyet ilkeleri üzerine kurulmuş olan Ahilik, insanların her yönde yetişmesini sağlayan mesleki bir Ahlak Mektebi'dir. Asırlar boyunca Anadolu'da devletin zayıf düştüğü, toplumun birliğe ve dirliğe ihtiyacı olduğu her dönemde ahiler, yani esnaf ve sanatkârlarımız devreye girmiştir. Âdeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan, yaşatan, büyüten Ahiler, kendi içlerinde de sıkı bir mesleki ve ahlaki disiplin oluşturmuşlardır. Ahilik, sadece kendini düşünmek değil aynı zamanda çevresindeki kardeşleri ile tüm toplumu gözetmektir. Selçuklu'dan beri devletimizi ve milletimizi ayakta tutan omurga görevi gören esnaf ve sanatkârlarımızın bugün de aynı anlayışa sahip olduklarına yürekten inanıyorum. Ülkemiz adeta kıl bir köprüden geçiyor. Bu zor günlerde esnafımız yine üreterek, çalışarak; gerektiğinde gövdesini iç ve dış düşmanlara siper ederek asırlardır olduğu gibi devletinin milletinin yanında olmaya devam edecektir. Esnaf ve sanatkârlarımıza düşen bir diğer önemli görev de piyasada dalgalanma olan bugünlerde fırsatçılara izin vermemeleridir. Bir kez daha yinelemek istiyorum ki; esnaf ve sanatkârlar dün olduğu gibi bugüne de milletinin yanındadır, yarın da olacaktır. Bugün itibariyle başlayan, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başta öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına ve velilere hayırlı olmasını temenni ederim.”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ahilik kültürünün önemine vurgu yaparak “Böyle bir dayanışma içinde olduğumuz sürece, birbirimize sarılarak ve israftan kaçınarak mücadelemizi sürdürdüğümüzde hangi ekonomik provokasyon yapılırsa yapılsın, ne kurgulanmaya çalışılırsa çalışılsın Allah'ın izni ile hepsinin altından başarıyla kalkarız. Sayın Metin Kara'nın dediği gibi, ‘Esnaf olarak yanımızdaki esnafı yaşatacağız ki yaşayabilelim.' Ahi Evren Dedemizin Kırşehir'de başlattığı, Boztepe'deki Ahi Evren Dede'mizin yaşattığı gibi onların esnaflık ve kardeşlik anlayışını yaşamak, ahlaki ve iktisadi değerlerine sahip çıkmakla başarıya ulaşabiliriz. Ahilik kültürünü hep birlikte yaşamalıyız” dedi.

Törende daha sonra Trabzon'da Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı seçilen esnaf ve sanatkârlara ödülleri verildi.

Trabzon'da Yılın Ahisi seçilen 83 yaşındaki Akçaabatlı kuzine soba ustası Hakkı Aydın'a ödülü Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TESOB Başkanı Metin Kara ve Akçaabat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yaşar Sivrikaya tarafından takdim edildi.

Yılın Kalfası seçilen ve Fatih Sanayi Sitesi'nde oto makas sistemleri ve kaynakçı olarak çalışan Ertuğrul Yavuz'a ödülü Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TESOB Başkanı Metin Kara ve Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Odası Başkanı Mustafa Pehlivan tarafından verildi.

Trabzon'da Yılın Çırağı seçilen ve Sürmene'de bir bıçak fabrikasında çalışan Özer Akyasan'a ise ödülü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TESOB Başkanı Metin Kara ve Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu tarafından verildi.

Ahilikte önemli törenlerden biri olan, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişi sağlayan Şed Kuşanma töreni canlandırıldı. Şed Kuşanma törenini canlandıran Trabzon Büyükşeşir Belediyesi Tiyatrosu oyuncularına TESOB Başkanı Metin Kara tarafından plaket takdim edildi.

Törenin son bölümünde Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından katılımcılara etli pilav ve ayran ikramı gerçekleştirildi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve TESOB Başkanı Metin Kara, vatandaşlara pilav dağıttı.