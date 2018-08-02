kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Trabzon’da düzenlenen programda konuşan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 50. yılda şampiyon olamadıklarını belirterek “Yarım asırda şampiyon olamadık ama 51. yılda aklımız başımıza geldi” dedi.

Etkinlik kapsamında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı’na bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaparken program daha sonra Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde devam etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımların birbirine karşı transfer yapmasını beklediklerini ifade ederek, “Bu bir algı operasyonuydu ve başarılı oldular. 50. yılda şampiyon olamadık ama 51. yılda aklımız başımıza geldi. Ne mutlu bize ki Türk futbolunda kilometre taşı olmuş bu kulübün gölgesi altındayız. 61 yaşımda bu kulübe en iyi şekilde hizmet etmeyi Allah bize nasip etsin” dedi.

"Anadolu’da bir ihtilali gerçekleştirdi"

Trabzonspor’un şampiyon olarak Anadolu’da bir ihtilali gerçekleştirdiği vurgulayan Başkan Ağaoğlu, "Bir kulüp düşünün ülke futbolunda ihtilal oluşturuyor. Öyle bir kent düşünün genlerinde en baskın gen, spor geni. Trabzonspor’un doğuşu sancılı oldu, sıkıntılı oldu, zor oldu. Ancak ülke futbolunun önderliğini yaptı. Anadolu’da bir ihtilali gerçekleştirdi. Biraz son yıllarda rotamızdan çıktık, dümen sularına girmeyi tercih ettik, işin kolayına kaçtık. Bizi bugün en büyük tehlike ve yaşadığımız en büyük sıkıntı bizim futbola artık İstanbul’un güçlerinin oynandığı bir oyun gibi zannediyor. Oysa biz biziz ve biz hiç kimseye benzemeyiz. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bunu da nesilden nesile aktarmak zorundayız. Bugün zor günler yaşıyoruz doğrudur. Birisi gelip de bizim başımızı zora sokmadı. O sıkıntıya kendi kendimizi soktuk. Hep işin kolayına kaçtık. Artık öyle bir noktaya getirdik bugün sabahleyin kalkan gençlerimiz aynen şunu söylüyorlar, KAP yok mu KAP. Artık oradan kendilerini tatmin ediyorlar. İstanbul takımlarının yapmış olduğu transfere karşı transfer verebilecek miyiz? Bu noktaya getirmişiz. Bana göre bu çok iyi aslında bilinçli olarak da yürütülen bir algı operasyonuydu ve başarılı olundu bir noktada. Artık buna karşı savaşacağız. Yarım asır önemli bir süreç. Yarım asırda şampiyon olamadık ama 51. yılda aklımız başımıza geldi diyebilir miyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kulüpte 50. yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi.