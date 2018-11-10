Ahmet Ağaoğlu, şaşkın ve moralsiz

Göreve geldiği günden beri yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm arama noktasında kulübün önünü açabilecek projeleri hayata geçirmeye çalışan, bu sezon da sportif başarıyı hedefleyen Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0'lık hezimet sonrası keyfi kaçtı.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de göreve seçilen Ahmet Ağaoğlu, 226 gündür bu görevde bulunuyor. Görev süresi boyunca ekonomik anlamda önemli adımların atılsa da sportif olarak beklenen düzeye gelemeyen bordo-mavililerde Burak Yılmaz krizi sonrası deplasmanda elde edilen 5-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti bordo-mavili kulüpteki sıkıntıları da iyice gün yüzüne çıkarttı. Yerel gazeteler elde edilen mağlubiyete ateş püskürürken, takımın içeriden yıkıldığını iddia etti.

18 maçta yüzde 44'lük puan oranı

Ahmet Ağaoğlu, başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu Spor Toto Süper Lig'de 18 maçına çıktı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Ağaoğlu, dönemindeki maçlarda bordo-mavililer yüzde 44'lük puan ortalaması yakalayarak, arzuladığı noktaya gelemedi.

Burak Yılmaz krizine sportif krizde eklendi

Trabzonspor'da göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği günden beri Burak Yılmaz krizini yönetmeye çalışıyor. Golcü oyuncuyla yıldızı bir türlü barışmayan yönetim, sezon başında transferi gündemde olan golcü oyuncu son anda bordo-mavili takımda kalmaya karar vermişti. Takımda kalmasının ardından da alacaklarından dolayı TFF'ye ikinci kez şikayette bulunmuştu. Burak Yılmaz sorunu son oynanan Bursaspor maçında da oyuncunun tribünlere ve teknik heyet yaptığı el-kol hareketleriyle patlak verirken, yaşanan bu krize Yeni Malatyaspor maçında alınan tarihi hezimetin de eklenmesiyle bordo-mavili yönetimin Aralık ayının hemen başında yapılacak olan kongre öncesi nasıl bir yol haritası izleyeceği ise beklenmeye başlandı.

Yerel gazeteler 5-0'lık mağlubiyeti sert tepki gösterdi

Yerel gazeteler, Trabzonspor'un deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 5-0'lık farklı mağlubiyete sert tepki gösterdi. Bazı gazeteler siyah sayfa ile okuyucularının karşısına çıktı. Karadeniz gazetesi, "Ayıp be utanın", "Tarih sizi 'ruhsuzlar' diye yazacak" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Günebakış gazetesi, "Rezalet", "Yoktan yere Burak krizini çıkartıp Trabzon'a Malatya'da hezimet yaşattılar" ifadelerini kullandı. Taka gazetesi, "Utancın ötesinde", "Efsanenin mirasını yediniz bitirdiniz", "Trabzonspor'un dün akşam Yeni Malatyaspor karşısındaki yenilgisi sabotajdan başka bir şey değildir" yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, "Bu takımda çete var", "Malatya'da 5 golle sarsıldık, tarihi farkla yıkıldık" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta gazetesi, "Artık bıçak kemiğe dayandı, Malatya'daki rezalet bardağı taşırdı", "Kim formanın hakkını vermiyorsa, şehrin kaderiyle oynuyorsa, rezilliği yaşatıyorsa, taraftara cefa çektiriyorsa, ihanet içerisinde yer alıyorsa defolsun gitsin" ifadelerini kullandı.

Milli ara nedeniyle 3 gün izin

Trabzonspor, Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada 3 gün izin yapacak. Bordo-mavililer Salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.