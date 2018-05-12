Ahmet Ağaoğlu: “Sportif ve ekonomik başarı nihai hedefimiz”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, İstanbul’da Trabzon dışında yaşayan eski başkan, yöneticiler ve futbolcularla bir araya geldi. Ümraniye’de bir restoranda düzenlenen kahvaltılı buluşmada konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bu kahvaltı davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kulüplerde, kurumlarda devamlılık esastır. Söz konusu Trabzonspor olduğunda çok daha güçlü, çok daha bağlarının sıkı olması lazım. Bu toplantıda bu güzel yüzleri görmek bize ve yönetim kurulumuza büyük bir enerji verdi, itici güç oluşturdu. Birlikte neler yapabileceğimizi konuşabileceğimiz, ilerleyen süreç içerisinde kulübümüzü birlik ve beraberlik halinde şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıda dahil olmak, nelerin yapılması gerektiğini birlikte istişare ederek sizlerle konuşacağız ve tartışacağız. Almış olduğumuz görev kolay bir görev değil. Fakat Trabzonspor güçlüdür. Ülkenin neredeyse yarısını yöneten bu coğrafyanın insanları bugün kulübümüzü içerisinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte çıkarabilecek güçtedir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Tabii sadece sıkıntıdan çıkmak değil, sportif başarı da nihai hedefimizdir” diyen Ağaoğlu, “Bu kulübe, bu takıma gönül veren 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil. Bunu birlikte aşacağımızdan endişe etmiyoruz. Ben kulübün hizmetçisiyim. Burada çok değerli başkanlarım var, çok değerli yöneticilerim var. Biz ne gördüysek onlardan gördük, onların doğrularını uygulamaya çalışacağız. Hataya meyilimizin olduğu yerde veya bunu da hissettiğiniz anda uyarılarınız bize yön verecektir” şeklinde konuştu.

“Her yıl 220 milyon açık var”

Plansız, programsız gelmediklerini kaydeden Ağaoğlu, “’Trabzonspor büyük kulüptür, borcu da büyük. Bir milyar lira. Projeler üreterek, planlı ve programlı çalışarak, giderleri kısıp gelirleri arttırdığımız zaman bunu bir noktaya getirirsiniz. Bir noktaya getirdiğinizde yine borcunuz devam edebilir ama sürdürülebilir bir borç olur. Sakın kimsenin aklından şu geçmesin; bunlar plansız, programsız geldiler. Öyle bir durum söz konusu değil. Kulübün açığı her sene itibariyle bu düzende giderse 220 milyon TL. Bu aşağı yukarı günde 700 bin lira demektir. O 220 nasıl kapanacak. İşte yanlış politikalar nedeniyle kulüp batma noktasına geliyor ama size bu yanlışları yaptıranları arkanıza dönüp baktığınızda göremiyorsunuz. Bu kulüp bu borcu öder. Bu yönetim de bu borcu öder. Bu yönetim kurulunun başkanı da benim. Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu çok açık ve net söylüyorum; bu borç ödenebilir bir borç, dengelenebilir bir borç ve sürdürülebilir bir borç bizim için. Ama uygulamalardaki haklılığımızı topluma anlatmak da sizlerin görevi. Geçmişte biz ne ile başarılı olduk, nasıl başarılı olduk. O başarının çok iyi irdelenip, topluma onun anlatılması lazım. Benim çok güvendiğim bir yönetim kurulum var. Şimdi bir avantajı yakaladık ve bölünmedik. Yönetimin gücü bölünmedi” diye konuştu.

Özkan Sümer: “Trabzonspor, kendi olmaktan uzaklaştı”

Buluşmada söz alan Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ise Trabzonspor’un çok ciddi ihtiyaçları olduğunu belirterek, “O kadar değerli insanlar, o kadar önemli bir potansiyel ama bu potansiyel geçmiş hizmetleriyle avunma yanlışına düşmemeli. Bugün Trabzonspor’un çok ciddi ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlar sadece ekonomik değil. Bilgi olarak, ilişki olarak, birikim olarak böyle bir ihtiyacı karşılamak yönünde bu potansiyelin etkin kullanılmasına Trabzonspor’un müthiş ihtiyacı var. O dediğim avunma ne yazık ki bir standart haline gelmişti. Biz şöyle yaptık, böyle yaptık, bu başarıları elde ettik diye. Birazcık da insanın kendini inkar etmesi gibiydi. Net olan ve iddialı olanı ifade etmek istiyorum ki; Trabzonspor tekrar bir irtifa kazanacak ise yeniden kendi olmaya muhtaçtır. Trabzonspor, kendi olmaktan uzaklaştı. Bir başkalaşım içerisinde. Kendinden uzak bir Trabzonspor’un kendini var etmesi nasıl mümkün olabilir? Bu yönüyle düşündüğümüz zaman her birimizin Trabzonspor’un bu sapma, bu kaçma veya çözülmelerde engelleyici olması, uyarıcı olması, hatta düzeltici olması gibi bir sorumluluğa ihtiyaç var. Değerli dostlar; inanın Trabzonspor benim düşüncem doğrultusunda yaşadığı şu zorluk onun için yeni bir güçlenmenin potansiyelini oluşturdu. Birbirinden çok kopmuştuk, çok çözülmüştük, çok ayrılmıştık. Yeniden birleşmeye ve doğru yolda yeniden bir birleşmeye ortam ve olanak sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Sürmen: “Trabzonspor’umuzun yolu açık olsun”

Divan Başkanı Ali Sürmen ise konuşmasında, tecrübeli bir yönetiminin olduğunu ifade ederek, “Başarılı olmak için evet, yönetime düşen görevler de vardır. Onlar da kendi görevlerini bilirler, yapmaları gerekir. Bu dönem oldukça tecrübeli bir yönetim var. Durun bir bakalım nasıl yönetiliyor deme hakları da yok. Hepsi tecrübeli. Ama benim ön inancım var. Üç yıldır daha önceki yönetimleri tüzük konusunda ikna edemedim ama bu yönetimin ilk icraatı gelir gelmez Tüzük Tadilatı Komisyonu’nu kurmak oldu. Bu çok güzel bir şey ve bizden istedikleri özellikle bir şey vardı. Biliyorsunuz dernek denetimi yapabiliyor. Şirket harcamaları, dernek tarafından denetlenemiyor. O yüzden şirket yöneticileri harcamalarının da kontrol altına alınacağı hükümler isteniyor. Bunlar güzel şeyler. Trabzonspor’umuzun yolu açık olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde Trabzonspor’u başka başarılarıyla konuşuyor oluruz” dedi.

Buluşma daha sonra karşılıklı istişare ve görüş alışverişi şeklinde devam etti.