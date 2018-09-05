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05 Eylül 2018 10:29

Ahşap restoran alevlere teslim oldu

Trabzon’nun Ortahisar İlçesi Tanjant yolu üzerinde bulunan bir restoranda bu sabah yangın çıktı.

Ahşap restoran alevlere teslim oldu

05 Eylül 2018 10:29


Alınan bilgiye göre, Tanjant Yolu Yeşiltepe Kavşağı’nda bulunan bir restoran-kafede sabah erken saatlerde elektrik kontağından yangın çıktı. İş yerinin ahşap olması nedeniyle yangın bir anda tüm restoranı sararken,


yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İş yeri tamamen yanıp kül olurken, yangın nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar oldu. İtfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, uzun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu.




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