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Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

Trabzon’da 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki genç, bugün 1 Nolu Beşirli Mahallesindeki bir fındık bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Trabzon'da 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki genç, bugün 1 Nolu Beşirli Mahallesindeki bir fındık bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Ömer Sefa Yavuz isimli 24 yaşındaki genç 3 ekim 2018 günü evine gelmeyince ailesi tarafından polise ve jandarmaya bilgi verilerek kayıp olduğu bildirildi. Yavuz'un resimleri de bastırılarak kayıp ilanı her yere asıldı. 3 gündür ailesi ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan kayıp gençten bugün kötü haber geldi.


Ortahisar ilçesi 1 Nolu Beşirli mahallesinden polis ekiplerine gelen ihbarda bir gencin fındık bahçesinde iple kendisini boynundan asılı halde görüldüğü bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, bahçede ağaca asılı vaziyette bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede gencin 3 gündür aranan Ömer Sefa Yavuz olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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