AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, katıldığı Sağlık-Sen Trabzon Şubesi’nin 4. Olağan Kongresi’nde Başkan İdris Aydın’ın memurların ikramiye beklediğini iletmesi üzerine gereken çalışmanın yapılması için köprü olmaya hazır olduklarını söyledi. Altuntaş, “Hükümetimiz yaklaşık 12 milyon emekliye müjdeli haberi vererek Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL’lik ikramiye vereceğini açıkladı. Emeklilerin yanı sıra emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve köy korucularımız da ikramiyeden faydalanabilecek. Devlet memurları da bu haberden sonra beklenti içerisine girdi. Biz onların beklentilerine tercüman olabilmek adına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve milletvekillerimize konuyu ileteceğiz. Duyduğum kadarıyla zaten hükümetimiz memurlar için bir çalışma yapıyor. İki bayram öncesi memurların da belli bir miktarda ikramiye almaları için istişare halinde. Biz bunun için hükümetimizle memurlarımız arasında köprü olmaya hazırız. Talep ve beklentileri ilgili yerlerle paylaşacağız. Hükümetimiz emeklinin, memurun ve işçinin refahı için gereken adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir. Bizim tüm çalışmalarımız ve temennimiz de onların maddi ve manevi rahatlığı içindir” ifadelerini kullandı.